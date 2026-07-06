Le previsioni meteo di domani 7 luglio

Puglia – Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali sparsi sulle zone interne. Tempo in miglioramento ovunque dalla serata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni; qualche addensamento pomeridiano su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Nel pomeriggio temporali locali su Campania, Basilicata e Molise, ma anche sulle zone interne di Calabria e Sardegna. Tra serata e nottata graduale attenuazione dei fenomeni con qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori appenninici.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione; massime stabili o in rialzo da nord a sud.

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