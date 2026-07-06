Venerdì 24 luglio “La Gioia di Danzare” Piazza Duomo a Lecce

LECCE – Per la prima volta nella sua storia, venerdì 24 luglio, Piazza Duomo a Lecce si trasforma in un grande teatro a cielo aperto per accogliere “La Gioia di Danzare”, il gala ideato e interpretato da Nicoletta Manni, Étoile del Teatro alla Scala, e Timofej Andrijashenko, Primo Ballerino del Teatro alla Scala.

Un appuntamento speciale che assume un significato ancora più profondo perché si svolge nella terra di Nicoletta Manni, etoilè salentina nata a Galatina, che torna nella sua Puglia per condividere con il pubblico uno spettacolo capace di unire eccellenza artistica, emozione e senso di appartenenza.

Nella straordinaria cornice barocca di Piazza Duomo, uno dei luoghi più iconici del Paese, il pubblico assisterà a un viaggio attraverso i grandi capolavori del repertorio classico e le creazioni della danza contemporanea, interpretati da alcuni dei migliori artisti del Teatro alla Scala e non solo. Insieme a Manni e Andrijashenko si esibiranno Claudio Coviello, Primo Ballerino del Teatro alla Scala, e i solisti scaligeri Agnese Di Clemente, Mattia Semperboni, Maria Celeste Losa e Camilla Cerulli, protagonisti di una compagnia che riunisce alcune delle più brillanti eccellenze della danza italiana.

A rendere ancora più unica questa serata saranno quattro ospiti d’eccezione che condividono con Nicoletta il legame con il Salento. Sul palco saliranno infatti Gabriele Corrado, ballerino solista del Teatro alla Scala, ed Emanuele Cazzato, ballerino della compagnia scaligera, entrambi originari di questa terra che continua a esprimere talenti riconosciuti a livello internazionale. Accanto a loro il violinista leccese Alessandro Quarta, artista di fama mondiale, che con la sua musica contribuirà a creare un dialogo suggestivo tra danza e sonorità mediterranee e Francesco Libetta, pianista e compositore apprezzato in tutto il mondo che il New York Times ha definito “Aristocratico poeta della tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale”.

I biglietti per l’evento saranno in vendita a partire da venerdì 10 Luglio presso la Biglietteria Centrale in Piazza del Duomo 5 (Lecce) all’interno dell’Antico Seminario e presso la Biglietteria di Palazzo Scarciglia via Libertini 34 (Lecce). Il collegamento per l’acquisto online sarà disponibile sul sito del Comune di Lecce, sempre a partire dal 10 Luglio.

Dopo il successo delle tournée teatrali, “La Gioia di Danzare” approda così in uno spazio simbolico e profondamente identitario, trasformando il cuore di Lecce in un luogo d’incontro tra arte, bellezza e comunità. Un evento che celebra il talento italiano e il legame tra cultura e territorio, restituendo alla città una serata destinata a entrare nella memoria collettiva.

Organizzato dal Comune di Lecce e prodotto da ARTEDANZASRL, lo spettacolo “La Gioia di Danzare” in questa tappa prestigiosa continua il suo percorso di diffusione della danza presso un pubblico sempre più ampio, portando l’eccellenza del Teatro alla Scala nei luoghi più suggestivi del Paese e creando occasioni di incontro tra grandi artisti e comunità locali.