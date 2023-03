Salento a pArte: Felicia Vitiello

Napoletana di origine, nasce nel luglio del 1957. Frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Lecce, dove consegue nel 2004 Diploma di Laurea in Pittura e nel 2007 si specializza in arti visive presentando la tesi ” Il colore nell’Arteterapia”, una ricerca su psiche e colore.

In Puglia già dal 2000 partecipa ad alcuni importanti appuntamenti quali la Fiera di Arte moderna e Contemporanea di Bari, alla Rassegna Percorsi d’ Arte nel Castello Aragonese di Otranto, dove sono state menzionate alcune sue opere. La sua prima Mostra Personale ” Sguardi e non solo’ presso Associaz. Culturale Città del tempo di Lecce. Nell’aprile del 2007 Vince il Primo premio Trofeo Città di Lecce. Alla Mostra del Fiore, nell’ambito dei Cortili Aperti, del Comune di Lecce la sua opera di grandi dimensioni

” Girasoli, “” viene esposta nella Sala Maria Enghien del Castello Carlo V di Lecce.

Nel 2010 presenta la Mostra ” Look over the sea” presso l’ex Convento dei Teatini di Lecce. Dal 2012 fa parte della Associazione ‘I pittori del Cenacolo”ed è componente di giuria nella selezione e premiazione del Trofeo Poesia e Pittura Città di Lecce.

Nel 2017 espone una sua mini-personale presso la Galleria Arte Borgo Gallery nei pressi del Vaticano a Roma, dal titolo’ Coesistenza ” a cura della Dott. Monica Ferrarini, ottenendo un buon successo di pubblico.

Recentemente allestisce una Mostra Personale dal titolo ” Plenilunio” dal 24 settembre al 2 ottobre c.a.presso la prestigiosa ex Chiesa San Francesco della Scarpa, presenta 38 opere pittoriche, ognuna delle quali ha una propria energia, una visione anche contemporanea di una natura silente, ma anche tormentata dal mancato rispetto da parte dell’uomo.

Nei suoi dipinti prevale la raffigurazione della luna.” Ognuno di noi è una luna che ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro ”afferma come Twain.

L’uomo da sempre subisce il fascino della luna piena, che comprende 3 giorni e 3 notti, periodo in cui sembrerebbe che nell’aria ci sia una energia particolare, capace di influenzare uomini, animali, piante e le maree. In questa ultima mostra,

Il “Mare Nostrum”, come lo definivano i Romani, viene più volte rappresentato dall’artista quasi come un’ ossessione, dal movimento dell’acqua , la luce che penetra tra le onde magnetiche fatta di stratificazioni di cromie, quasi sempre accompagnate da gradazioni di blu turchese. I lavori degli ultimi 25 /30 anni sono sempre stati basati sulla spontaneità emozionale, la ricerca cromatica del colore, una sintesi tra l’energia e l’espressività di una luna abbagliante, di un girasole, di un volto di donna o quel pacato oblio che si coglie nell’essenza e nella bellezza di paesaggi assolati, momenti intimi e tragici vissuti nelle proprie case durante il lockdown e non ultimo, con l’opera ” La Corsa” viene rappresentata visivamente la competizione, la discriminazione che esiste tutt’oggi e che limita la libertà delle donne nel mondo e il suo utopico riscatto.

Nelle ultime tele dal 2017 ad oggi,

Il mare viene rappresentato con iconografie essenziali che affrontano anche temi purtroppo ancora attuali, quale la continua e triste situazione dei flussi d’emigrazione clandestina in mare, i cosiddetti ” Invisibili ‘, che lasciano alle spalle tutto, nella speranza di costruire per sé e per i propri cari un futuro migliore.

Il tema dell’inquinamento stesso, che sta devastando il nostro ecosistema marino e la nostra salute.

“Oggi, io credo che il mestiere dell’ Artista, non si definisca solo in base alla bravura nel disegno o all’aspetto estetico dell’opera, ma riuscire a trasmettere un messaggio forte! coinvolgerlo a livello emozionale lavorando su tele con temi sociali che riguardano tutti e risvegliare un po’ più di interesse su problematiche del nostro pianeta! ” sostiene l’artista. Ed è questo quello che l’artista Vitiello Felicia si propone in futuro, portando avanti sempre la ricerca e l’emozione del colore.

I pittori a cui fa riferimento negli anni, sono G. Balla, futurista, per la sua ricerca del dinamismo e la particolare cromaticita’ utilizzata nei suoi personaggi. Inoltre

William Turner, maestro dell’Impressionismo, ma a tutti gli effetti un favoloso astrattista nelle sue mistiche e infuocate pitture paesaggistiche che creano estasi allo spettatore.

L’opera da cui non potrebbe staccarsi afferma essere :”La Danza delle Vergini”. Opera pittorica non recente, dove vengono rappresentate fanciulle evanescenti sotto un cielo lunare, che danzano libere come libellule, come in una scenografia teatrale.Inno alla libertà delle donne. In un angolo prospettico del quadro c’è una piccola iconografia della Gioconda, bellezza universale della donna nel mondo.

