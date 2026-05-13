ArtisticaMENTE: Gallipoli si colora di bellezza, pace e cittadinanza attiva

GALLIPOLI (Lecce): il 19 maggio, Piazza Carducci a Gallipoli, si trasformerà in un atelier a cielo aperto: protagonisti saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Polo 2 “Borgo”, diretto dalla prof.ssa Lucilla Vaglio, tra laboratori, danza e l’omaggio a Vittore Fiore e San Francesco. L’arte che si fa comunità, l’arte che educa e che occupa gli spazi urbani per restituire loro anima e significato: è la mission di ArtisticaMENTE, la manifestazione che rientra tra le iniziative Unesco e che trasformerà Piazza Carducci in un palcoscenico della creatività studentesca e cittadina. L’evento non sarà solo una mostra, ma un vero atto di cittadinanza attiva. L’apertura della manifestazione vedrà infatti ogni classe della scuola primaria sfilare dall’edificio scolastico per raggiungere la propria “panchina letteraria”. Ogni classe “adotterà” simbolicamente una panchina attraverso cartelli illustrati che ne raccontano l’identità, un gesto volto a sensibilizzare i più giovani alla cura dei beni comuni e alla partecipazione consapevole alla vita culturale di Gallipoli. Il momento clou della mattinata sarà proprio l’inaugurazione di due nuove panchine letterarie, la prima in omaggio a Vittore Fiore: dopo il racconto attoriale è prevista una performance tematica ispirata ai suoi contenuti poetici; l’altra panchina sarà in onore di San Francesco: il coro d’Istituto eseguirà il Cantico di Frate Sole, seguito da una performance curata dall’associazione TreNODI.

Piazza Carducci sarà anche allestita scenograficamente: tra i rami degli alberi sventoleranno nastri colorati a cui gli alunni delle classi III, IV e V, affideranno i propri disegni dedicati al tema della pace, in un messaggio corale di speranza. Le associazioni coinvolte (Farò, TreNODI, Affini d’Arte, Officine d’Arte, Betty Boop Dance Academy) animeranno le postazioni assegnate, creando un ponte tra scuola e territorio. Il programma prevede un coinvolgimento totale di tutti gli ordini scolastici: saranno presenti anche i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia che apriranno le danze con una performance artistica. Le classi I e II si cimenteranno in un’opera collettiva in stile Hervé Tullet, seguendo un “dettato artistico” guidato. Le classi III, IV e V: ruoteranno su tre diversi laboratori di artigianato e arti visive, dopo essersi esibiti in una reinterpretazione di Volta la carta di Propp su una base di Fabrizio De André. La scuola Secondaria di 1° Grado: animerà la piazza con un’estemporanea d’arte e momenti di musica dal vivo. La giornata si concluderà simbolicamente presso il muro della scuola, dove sarà predisposto un grande striscione: “Per me l’arte è…”. Qui, ogni partecipante — studente, insegnante o cittadino — potrà lasciare il proprio segno, scrivendo una parola o una breve suggestione, per fissare nel tempo l’emozione di un evento che ha saputo unire “testa e cuore” nel nome della bellezza.