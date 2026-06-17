Teatro Koreja: Arte, pedagogia e relazioni al centro di un nuovo percorso educativo

LECCE – Hanno preso il via le attività del progetto DIRE FARE COMUNITÀ EDUCANTE, realizzato da Koreja in seno al Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di San Pancrazio Salentino con il sostegno della Regione Puglia,con l’obiettivo di dare vita a un uno spazio di confronto, crescita e condivisione dedicato alla comunità educante del territorio.

Le sfide che oggi attraversa la comunità educante composta da genitori, insegnanti, educatori, operatori culturali e da tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alla crescita delle nuove generazioni, sono molteplici e complesse: dalla fragilità delle relazioni alla gestione delle nuove tecnologie, dalle difficoltà comunicative tra scuola e famiglie alla necessità di costruire contesti educativi più inclusivi, partecipati e capaci di rispondere ai cambiamenti sociali.

Troppo spesso, tuttavia, questi temi rimangono confinati nel dibattito pubblico, nei convegni o nelle riflessioni teoriche, senza riuscire a tradursi in strumenti concreti, pratiche condivise e percorsi continuativi capaci di incidere realmente nella quotidianità delle famiglie, delle scuole e dell’intera comunità.

È proprio da questa consapevolezza che nasce l’esigenza di creare spazi permanenti di confronto, ascolto e co-progettazione, nei quali la comunità educante possa riconoscersi come una rete attiva e corresponsabile, capace non solo di individuare i bisogni del territorio, ma anche di elaborare insieme risposte efficaci, sostenibili e radicate nella vita di tutti i giorni.

Il Comune di San Pancrazio Salentino, quest’anno alla sua seconda esperienza, ha voluto abbracciare il progetto DIRE FARE COMUNITÀ EDUCANTE proposto dal Teatro Koreja, realtà pugliese con una quarantennale esperienza della pratica teatrale come pratica educativa rivolta sia al mondo dell’Infanzia che a quello degli adulti come educatori.

Il progetto è finalizzato all’attivazione di un percorso di azioni formative a carattere artistico e laboratoriale che prevede il coinvolgimento diretto di bambini, genitori e insegnanti/educatori. L’iniziativa si arricchirà inoltre della partecipazione di altre due realtà territoriali, che rappresentano significative esperienze di crescita sul piano educativo, relazionale ed esperienziale:

· La Scuola di Sostegno Genitoriale che ha come Responsabile scientifico il Prof. Ezio Del Gottardo,docente di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento.

· Il Associazione“Globo Centro per l’Infanzia Aps”, Centro di Pratica Psicomotoria Acouturier PPA di Brescia specializzato nella Pratica Psicomotoria Aucouturier (PPA) che offre un percorso per diventare psicomotricista riconosciuto da enti regionali e internazionali.

Giovedì 18 giugno con doppia replica alle ore 18.00 e alle 19.00presso le Poli Officine Culturali di San Pancrazio Salentino (Br)sarà presentato LàQua, lo spettacolo del Teatro Koreja (Premio Eolo come Miglior spettacolo 2024) dedicato ai piccolissimi spettatori fino a 3 anni: un canto che riecheggia dalla pancia della mamma; il suono del primo elemento che accompagna, protegge e culla la vita intrauterina. Il lavoro, delicato e poetico è il canto del primo viaggio che compie una creatura alla nascita, un piccolo inno alla vita, all’acqua che la accompagna.

LàQua

di Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta

con Emanuela Pisicchio e Chiara Serena Brunetta

cura tecnica Mario Daniele

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria