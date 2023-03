Vivi Nardò, altri due giorni tra natura, cultura e cibo

NARDO’ (Lecce) – Vivi Nardò è una iniziativa di marketing territoriale della Pro Loco Nardò e Terra d’Arneo con la collaborazione del Comune di Nardò e il sostegno della Regione Puglia. Cinque giornate (3, 4, 10, 11 e 17 dicembre) ricche di appuntamenti – tutti gratuiti – all’insegna della storia della città, della natura, dell’enogastronomia e del teatro, con l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze del territorio. La Pro Loco Nardò e Terra d’Arneo, da sempre attiva sul territorio nell’attività di promozione delle eccellenze locali, in sostanza ha riunito operatori turistici e culturali, imprenditori e attrattori della città in un progetto finalizzato a fare “esperienza” del territorio attraverso visite guidate, escursioni, degustazioni, laboratori di cucina e spettacoli teatrali.

Dopo il partecipatissimo weekend del 3 e 4 dicembre, dunque, Vivi Nardò torna domani, sabato 10 dicembre, con le escursioni alla Palude del Capitano in collaborazione con Avanguardie. Due turni con ritrovi alle ore 9:30 e 11:30 nel parcheggio del Frascone. Informazioni e prenotazioni ai numeri 346 0974529 (whatsapp) e 349 3788738. Sono in programma, inoltre, visite guidate al Museo della Preistoria di Nardò con turni alle ore 9:30, 11:30, 15:30 e 17:30. Informazioni e prenotazioni al numero 349 6799790. Infine, le visite guidate del centro storico con tre turni alle ore 9, 11 e 15:30 e ritrovo alla Vetrina del Gusto di piazza Salandra (è prevista una degustazione di prodotti tipici) e chiusura in piazza Battisti, dove sarà in corso il Mercatino dell’Immacolata. Informazioni e prenotazioni al numero 379 1873285.

Link Sponsorizzato

Si proseguirà dopodomani, domenica 11 dicembre, con il laboratorio di pasta fresca alle ore 16:30 presso Trattoria San Giuseppe Cenobio (piazzetta San Giuseppe). Con l’aiuto di Marco Schirinzi ci sarà poi (ore 18:30) una sessione di show-cooking. Informazioni e prenotazioni al numero 379 1873285.

L’ultima giornata di Vivi Nardò sarà sabato 17 dicembre, è in programma uno spettacolo teatrale.