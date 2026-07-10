Ingegneria e compliance

«Non basta non essere corrotti: bisogna poterlo dimostrare, e dimostrarlo con un sistema»

Astra Engineering S.r.l. ottiene la certificazione ISO 37001:2025, prima nel proprio settore ad adottare il nuovo standard anticorruzione che mette al centro cambiamento climatico, cultura dell’integrità e conflitto di interessi. Ne parliamo con Alberto e Fabio De Pascalis, ingegneri e fondatori della società, che hanno costruito il sistema insieme al team compliance di Renna Studio Legale.

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C’è un momento, nella vita di uno studio di ingegneria che cresce, in cui la qualità del calcolo strutturale non basta più. Bisogna dimostrare anche che il modo in cui si arriva a firmare un progetto, a vincere una gara, a scegliere un subappaltatore, regge a uno sguardo esterno. È il momento in cui la reputazione smette di essere un capitale implicito e diventa un sistema, con tanto di procedure, moduli e un organismo che controlla. Astra Engineering, società di ingegneria e progettazione fondata dai fratelli Alberto e Fabio De Pascalis, ci è arrivata ora, con la certificazione ISO 37001:2025 appena ottenuta — non un aggiornamento di una vecchia certificazione, come capita a molte aziende del settore, ma un primo ingresso diretto nella versione più recente e più esigente dello standard internazionale anticorruzione.

Non è un dettaglio da poco. La ISO 37001:2025 non è la ISO 37001:2016 con qualche ritocco: introduce per la prima volta un legame esplicito con il cambiamento climatico — le pressioni sui procedimenti autorizzativi urgenti, le gare per opere di adattamento, la complessità delle Valutazioni di Impatto Ambientale in contesti di rischio — e alza l’asticella su cultura dell’integrità e gestione dei conflitti di interesse, chiedendo alle organizzazioni non più soltanto regole, ma comportamenti interiorizzati. Per una società che opera in ingegneria ambientale, bonifiche, VIA e progettazione strutturale, e che quindi tratta il clima come materia di lavoro quotidiana e non come tema da bilancio di sostenibilità, il tempismo non è casuale.

La certificazione arriva peraltro non da sola, ma in parallelo all’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui il nuovo Sistema di Gestione Anticorruzione (SGAC) costituisce parte integrante, e si inserisce in un impianto di certificazioni già solido: ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ISO 45001 per sicurezza e salute sul lavoro, UNI/PdR 125 per la parità di genere. Un impianto raro da vedere tutto insieme, soprattutto in una società di ingegneria di dimensioni non enormi. Abbiamo incontrato Alberto e Fabio De Pascalis per farci raccontare perché hanno scelto di correre più veloce dello standard, invece di aspettare che lo standard li raggiungesse.

Ingegner Alberto De Pascalis, una società di progettazione che va a certificarsi ISO 37001:2025 prima ancora che diventi prassi diffusa nel settore. Perché non aspettare?

«Perché aspettare significa lasciare che sia qualcun altro a decidere quando il tuo settore verrà percepito come affidabile, e noi non vogliamo delegare la nostra reputazione al tempo che impiegano gli altri a mettersi in regola. Lavoriamo con enti autorizzativi, stazioni appaltanti, ARPA, Comuni, Regioni: ogni asseverazione che firmiamo, ogni parere di conformità che rilasciamo, ha un peso su un procedimento amministrativo. In un contesto così, la fiducia non si dà per scontata, si costruisce con dei fatti verificabili da terzi. Non bastava più dirci bravi tra noi.»

Fabio, tu ti occupi più da vicino della parte ambientale della società. La 2025 introduce per la prima volta un aggancio esplicito al cambiamento climatico. Come si traduce, per voi, nella pratica?

«Si traduce in qualcosa di molto concreto, perché il clima per noi non è un capitolo del report di sostenibilità: è la VIA che deve uscire in tempi compressi perché un territorio è già in emergenza, è l’impianto di trattamento acque che va autorizzato mentre la normativa ambientale cambia sotto i piedi di tutti, è la bonifica di un sito contaminato che coinvolge ARPA e ASL con tempistiche che nessuno controlla del tutto. Sono proprio le situazioni in cui la pressione su chi decide sale, e con essa il rischio corruttivo. Lo standard 2025 ci chiede di riconoscerlo esplicitamente e di rivedere ogni anno se il contesto climatico e normativo ha spostato la mappa dei nostri rischi. Prima lo facevamo per buon senso. Ora lo facciamo per sistema, e con qualcuno che lo verifica.»

«Il clima per noi non è un capitolo del report di sostenibilità: è la VIA che deve uscire in tempi compressi perché un territorio è già in emergenza»

La norma insiste molto anche sulla cultura dell’integrità, più che sulla sola procedura. È un concetto che si presta a diventare uno slogan da ufficio comunicazione. Come si evita?

Risponde Alberto: «Evitandolo attraverso l’esempio, prima di tutto. Se l’integrità la chiedi ai collaboratori ma non la pratichi come amministratori, hai già perso. Noi abbiamo scelto di essere i primi firmatari delle dichiarazioni di osservanza, i primi a sottoporci alle verifiche, i primi a dire pubblicamente da chi ci facciamo controllare. Poi c’è la formazione, che deve essere pensata per far riconoscere una situazione a rischio quando capita davvero — una gara, un regalo di troppo, una raccomandazione — e non per riempire un registro presenze. E infine c’è l’ascolto: un sistema di segnalazione che funziona solo se le persone sanno che segnalare non le espone. Senza questi tre elementi insieme, l’integrità resta una parola sul muro.»

Uno dei nodi più delicati della norma è la gestione dei conflitti di interesse, che nel vostro settore riguarda anche fornitori, RTP, partner di ATI. Come lo avete affrontato?

Risponde Fabio: «Con una procedura dedicata e due moduli distinti, uno per i conflitti che riguardano i fornitori e uno per il personale, perché sono situazioni diverse e vanno trattate diversamente. Ma la parte più delicata non è la modulistica, è la cultura del dichiarare per primi. In un settore fatto di raggruppamenti temporanei, joint venture, collaboratori a partita IVA, i conflitti non dichiarati sono il vero rischio, molto più della corruzione conclamata. Abbiamo lavorato perché dichiarare un possibile conflitto sia visto come un atto di correttezza professionale, non come un’ammissione di colpa. È un cambio di mentalità che richiede tempo, ma è quello che la ISO 37001:2025 chiede davvero: non l’assenza di conflitti, che è impossibile, ma la loro gestione trasparente.»

Per costruire tutto questo vi siete affidati a Renna Studio Legale. Come è nata questa collaborazione?

Risponde Alberto: «Cercavamo un interlocutore che conoscesse la compliance anticorruzione e il modello 231 non per sentito dire, ma per averli costruiti concretamente in contesti complessi. Il team guidato dall’avvocato Vincenzo Candido Renna, con il coordinamento operativo interno dell’avv. Eugenia Maggiuli per le attività di implementazione del sistema, ci ha accompagnato in un percorso che non si è limitato a scrivere un manuale, ma ha ridisegnato con noi i processi: dalla valutazione del rischio alla due diligence sui fornitori, dalla gestione dei conflitti di interesse al sistema disciplinare. È un lavoro che si fa insieme, non che si compra chiavi in mano.»

Un ruolo particolare, in questo percorso, è quello dell’avvocato Laura Spano.

Risponde Fabio: «Sì, e non è un ruolo di rappresentanza. L’avvocato Spano riveste sia la funzione di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia quella di Funzione di Conformità del SGAC: due presidi che in molte organizzazioni restano separati, e che invece in un contesto come il nostro trovano senso solo se dialogano in continuità. È lei il punto di contatto reale con la struttura di controllo, colei che verifica che le procedure non restino sulla carta, che riceve le segnalazioni, che valuta se il sistema sta davvero funzionando o se va corretto. Avere una figura unica che presidia entrambi i ruoli ci dà coerenza, invece di due controlli che rischiano di non parlarsi.»

«Avere una figura unica che presidia sia l’Organismo di Vigilanza sia la Funzione di Conformità ci dà coerenza, invece di due controlli che rischiano di non parlarsi»

Con questa certificazione, il quadro complessivo delle attestazioni di Astra Engineering diventa piuttosto ampio: qualità, ambiente, sicurezza, parità di genere, e ora anticorruzione. Cosa rappresenta, insieme, questo insieme di certificazioni?

Risponde Alberto: «Rappresenta l’idea che un progetto ben fatto non si misura solo dal calcolo strutturale che regge, ma da tutto quello che sta intorno: come tratti le persone, come rispetti l’ambiente in cui costruisci, come selezioni chi lavora con te, come ti comporti quando nessuno guarda. La ISO 37001:2025 è l’ultimo tassello, ma probabilmente il più strutturale di tutti, perché tocca il modo in cui prendiamo le decisioni, non solo il modo in cui eseguiamo un lavoro. È un tassello che si integra con gli altri, non che li sostituisce.»

Un’ultima domanda a entrambi: cosa vi aspettate, tra cinque anni, di poter dire di questa certificazione?

Fabio: «Che non se ne parli più come una notizia, ma come una cosa scontata su di noi. Il giorno in cui nessuno si stupirà più che Astra Engineering sia certificata anticorruzione, avremo vinto.»

Alberto: «E che il sistema si sia evoluto insieme a noi, non che sia rimasto fermo al giorno della certificazione. Perché quello che abbiamo firmato non è un traguardo. È un impegno che si rinnova ogni anno, con ogni gara, con ogni progetto che firmiamo.»

Fuori dagli uffici di Astra Engineering, in una fila ormai familiare, ci sono i loghi delle certificazioni che la società ha accumulato negli anni: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNI/PdR 125, UNI/PdR 74:2019.peraltro rilasciati da una società leader a livello internazionale come SGS. Presto, in quella fila, troverà posto anche la ISO 37001:2025. Non è un dettaglio decorativo. È la fotografia di un’azienda che ha deciso, ripetutamente, di farsi guardare da chi non ha interesse a farle sconti — e di considerarlo, ogni volta, un buon affare.