Alla decima edizione di Classiche Forme 2026 conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, premio di rappresentanza del Capo dello Stato

LECCE – Il Salento si prepara ad accogliere Classiche Forme 2026, la decima edizione del festival internazionale di musica da camera fondato e diretto dalla pianista Beatrice Rana. Alla rassegna è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, premio di rappresentanza del Capo dello Stato: un riconoscimento prestigioso che testimonia l’alto valore culturale, artistico e istituzionale raggiunto dal festival.

In programma dal 19 al 26 luglio, Classiche Forme si svolgerà tra i luoghi iconici di Lecce, la campagna di Supersano e il piccolo centro di Spongano, dove tutto è iniziato nel 2017 con la prima edizione. Saranno otto serate dedicate alla musica da camera, tra grandi interpreti internazionali e giovani talenti.

Come di consueto, il festival sarà anticipato dall’Anteprima della vigilia, quest’anno in programma il 18 luglio, con il Concerto per la Città al Parco di Belloluogo a Lecce, preceduto dalla biciclettata guidata dalla stessa Beatrice Rana, con partenza alle ore 18 da Piazza Sant’Oronzo.

Venerdì 17 luglio, alle ore 10.30, presso il Palazzo della Prefettura di Lecce, si terrà la presentazione ufficiale della decima edizione del festival.

Tra le novità di questo decennale spicca “Note a Margine”, laboratorio dedicato alla comunicazione musicale, alla scrittura, all’ascolto e al confronto, con l’obiettivo di raccontare la musica con maggiore consapevolezza. A coordinarlo saranno Massimo Raffa, professore associato di Musicologia all’Università del Salento, e Fiorella Sassanelli, docente al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e critica musicale per Repubblica Bari.

A rendere ancora più ricco il percorso sarà la presenza di autorevoli firme del giornalismo musicale nazionale e internazionale: Harvey Sachs, storico della musica tra i massimi esperti a livello mondiale, autore di riferimento per testate come The New York Times e The Guardian; Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore e tra le voci più autorevoli della critica musicale italiana; e Luca Baccolini, giornalista di Repubblica e redattore di Classic Voice.

Il laboratorio, gratuito e riservato a un massimo di 15 partecipanti, permetterà di seguire tutti i concerti del festival e di mettersi alla prova con la scrittura critica attraverso la redazione di recensioni che potranno trovare spazio sul sito di Repubblica. Sono previsti inoltre incontri dedicati alla comunicazione professionale per giovani musicisti, dalla costruzione della biografia alla gestione dei social.

“La collaborazione con Classiche Forme è motivo di orgoglio per me e per tutto il Corso di Laurea in DAMS”, dichiara il prof. Massimo Raffa. “Sarà un onore accompagnare i nostri studenti in un’esperienza che offrirà loro l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della critica musicale”.