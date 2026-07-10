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Alla decima edizione di Classiche Forme 2026 conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, premio di rappresentanza del Capo dello Stato

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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