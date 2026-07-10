Quindicenne accoltellato sul lungomare di Casalabate: caccia ai due aggressori

CASALABATE (Lecce) – Paura sul lungomare di Casalabate, dove nel tardi pomeriggio di ieri un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a una gamba da due persone con il volto coperto, poi fuggite a bordo di uno scooter.

Secondo quanto riferito dallo stesso giovane ai carabinieri, il ferimento sarebbe riconducibile all’epilogo di una precedente lite, anche se la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.

Il 15enne si trovava nei pressi di un lido quando è stato raggiunto dai due aggressori: uno di loro lo ha colpito con un’arma da taglio all’altezza del ginocchio, per poi allontanarsi insieme al complice.

Subito dopo l’aggressione il ragazzo è stato soccorso e accompagnato dai familiari all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove i medici hanno medicato la ferita, giudicata guaribile in dieci giorni.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare i responsabili dell’aggressione.