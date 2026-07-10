Sabato 11 luglio musica, teatro e libri tra Campi Salentina, Lecce e Corigliano d’Otranto

SALENTO – Una voce che si moltiplica, diventa coro, rito, memoria. Sabato 11 luglio alle 21:00 (ingresso 5 euro), la stagione estiva sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina prosegue con La Macàra, poema sonoro scritto e interpretato dalla performer e autrice Valentina Sciurti. Ispirato alla macàra del Salento, figura femminile misteriosa e potente, custode di saperi antichi e pratiche magiche, lo spettacolo porta in scena la forza ancestrale della voce come strumento di comunità, trasformazione e appartenenza. La composizione, costruita interamente sulle voci, rievoca canti, richiami e linguaggi segreti, restituendo al pubblico una memoria collettiva. Attraverso loop station e strumenti elettronici, Sciurti intreccia suoni e vocalità in tempo reale, dando vita a un rituale contemporaneo che supera i confini tra performer e spettatori, passato e presente, concerto ed esperienza condivisa. La Macàra diventa così uno spazio di ascolto e riconoscimento, un viaggio sonoro nelle radici più profonde dell’identità culturale salentina. Valentina Sciurti è performer, autrice e regista, cofondatrice della compagnia teatrale Therasia Teatro di Lecce. La sua ricerca indaga il suono e la vocalità a partire dal movimento coreografico e dallo spazio architettonico. Laureata in Dams con una tesi in Etnomusicologia dal titolo Musica. Trance. Teatro. Il rituale della Lila, si è formata nella scuola di alta formazione vocale e sonora “Malagola” di Ravenna, diretta da Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi, studiando con maestri come Alvin Curran, Francesco Giomi e Meredith Monk. Collabora con la cantautrice Serena Abrami, con la contrabbassista Caterina Palazzi e con musicisti e artisti visivi. La Roof Summer del Teatro Excelsior Carmelo Bene, rientra nel progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Info e prenotazioni 3208607996 / 3207087223 / 3403129308 – teatridelnordsalento.it.

LECCE – Marco Damilano per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro al Convitto Palmieri

Sabato 11 luglio alle 20:00, nel Chiostro 500 del Convitto Palmieri di Lecce, Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, in collaborazione con Polo BiblioMuseale, Biblioteca Bernardini e Libreria Liberrima, ospita Marco Damilano. Il giornalista, scrittore, editorialista di Domani e autore e conduttore de “Il cavallo e la torre” su Rai3, presenterà “Noi siamo i tempi. La Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi”, il suo nuovo libro pubblicato da Mondadori. Il volume attraversa il tempo presente a partire dalla Chiesa di Papa Francesco e di Leone XIV, intrecciando inchiesta vaticana, analisi geopolitica e grande reportage narrativo. Con interviste e testimonianze inedite, Damilano ricostruisce il progetto culturale e geopolitico dei due papi venuti dalle Americhe e si interroga sul ruolo della Chiesa in un mondo attraversato da guerre, disuguaglianze, crisi democratiche, nuove solitudini e conflitti identitari. Il titolo riprende le parole pronunciate da Agostino di Ippona circa 1600 anni fa, mentre crollava l’Impero Romano: “Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi”. Una frase rilanciata da Leone XIV dopo la sua elezione e scelta da Damilano come chiave per leggere una stagione drammatica, segnata da quella “guerra mondiale a pezzi” più volte evocata da Papa Francesco. Nel libro, l’autore racconta Francesco, il Papa arrivato “quasi dalla fine del mondo”, la stanza 201 di Santa Marta da cui per dodici anni ha condotto la sua battaglia pastorale e politica, la sua eredità e le tensioni aperte nel cattolicesimo contemporaneo. Allo stesso tempo segue la figura di Robert Francis Prevost, Leone XIV, il primo Papa americano, chiamato a guidare la Chiesa in un’epoca lacerata dall’odio, dalle guerre di distruzione e dalla crisi della fede. Il racconto si muove lungo le Americhe, dalla Buenos Aires di Bergoglio alla Route 66, dai palazzoni di Chicago ai luoghi in cui Prevost è nato e ha conosciuto la fede, fino alla frontiera americana, dove la Chiesa e i suoi pastori si battono in difesa dei migranti. Ne emerge il ritratto di un cattolicesimo sempre in missione, impegnato contro ogni fondamentalismo e chiamato a rilanciare, nel cuore dell’Occidente in guerra, una pace “disarmata e disarmante”. Di fronte a leader e poteri che ripetono “prima noi”, “prima i nostri”, “prima il nostro Dio”, dire “tutti, tutti, tutti”, accogliere tutti, salvare tutti, diventa nel libro il messaggio più radicale, eversivo ed evangelico. Organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con Coolclub e altri partner pubblici e privati, Nel Frattempo anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro in programma dal 14 al 18 ottobre a Lecce. Il festival diffuso propone durante l’anno un ricco calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali. Info conversazionisulfuturo.it – 3394313397.

CORIGLIANO D’OTRANTO – La Cantiga de la Serena per Sinfonie rurali all’Art&Lab Lu Mbroia

Per tutta l’estate (ingresso riservato esclusivamente alle socie e ai soci | info, tesseramento e prenotazioni 3927026114 – lumbroia@massimodonno.it), negli spazi dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, la rassegna Sinfonie rurali prosegue con un calendario che attraversa generi, epoche e geografie sonore, intrecciando memoria popolare, ricerca musicale e convivialità. Sabato 11 luglio alle 21:30 la serata unirà libri, storie di salvezza e musiche del Mediterraneo. In apertura sarà presentato “Giulio & Lella. Nuotando in parallelo alla vita” di Aurelia Triani, racconto autobiografico del legame tra l’autrice e Giulio, pastore tedesco entrato nella sua vita dopo la perdita dell’amato Lello. Una storia di cura, affetto e rinascita, diventata nota anche grazie all’attenzione dei media nazionali dopo il gesto con cui Giulio salvò la sua umana in mare. A seguire, il concerto de La Cantiga de la Serena con La Novia tour. Fabrizio Piepoli, Giorgia Santoro e Adolfo La Volpe intrecceranno tradizione sefardita, cantighe e romanze spagnole, tarantelle dell’Italia meridionale, canti dei Balcani, della Spagna e del Medio Oriente, in un percorso che unisce ricerca, improvvisazione e dialogo tra culture. Domenica 12 luglio alle 21:30 appuntamento con Things We Said Today, lezione-concerto dedicata alla musica dei Beatles tra storia, canzoni, aneddoti e rivoluzioni sonore. A condurre il pubblico nel repertorio del quartetto di Liverpool saranno Stefano Rielli, contrabbasso e voce, e Raf Qu, chitarra e voce, con la partecipazione di Michele Cortese. Il titolo richiama una data significativa per la storia beatlesiana: il 12 luglio 1963 usciva l’EP Twist and Shout, mentre il 12 luglio 1968 proseguivano ad Abbey Road le registrazioni del White Album. La serata sarà aperta dalla presentazione del libro “Performance. Un itinerario filosofico e storico-artistico” di Giacomo Fronzi (Castelvecchi), dedicato al performativo tra teatro, arte, musica, danza e vita quotidiana.