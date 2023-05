Bando camerale “Le energie del Salento” , dalla Camera di commercio di Lecce ulteriori 300.000 euro a sostegno delle imprese contro il caro bollette

L’ente camerale, tra le prime in Italia e prima in Puglia, ha avviato il bando “Le energie del Salento” nello scorso mese di ottobre, dedicando tutte le risorse allora disponibili, per contrastare l’impatto negativo degli aumenti delle spese energetiche sulle attività delle imprese salentine, che si sono trovate a vivere situazioni di disagio e gravi difficoltà operative.

I voucher del bando camerale “Le energie del Salento” contribuiscono a coprire l’incremento della componente energia che le imprese hanno registrato nel 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (ultimo anno che è possibile definire “normale”), entro un massimale fisso forfettario stimato in € 3000,00 ad impresa.

Il bando ha registrato da subito una grande adesione e le richieste hanno superato di gran lunga il plafond iniziale pari a 500.000 euro.

“Il monitoraggio delle istanze ha ulteriormente evidenziato elementi indicativi di una situazione che, dati alla mano, possiamo definire drammatica: le sole 590 imprese che hanno richiesto i voucher hanno subito e documentato rincari energetici pari a 3.500.000 euro che riusciamo a ristorare solo in parte – ha dichiarato Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce – Oggi, grazie alla ferma volontà di reperire ulteriori risorse, insieme ai colleghi di Giunta e Consiglio camerale, abbiamo potuto finalmente decidere di impinguare il fondo e puntare a far fronte, ove possibile, a tutte le richieste di contributo che le imprese salentine hanno formulato, come un grido d’aiuto al quale non possiamo restare insensibili”.

La Camera di Commercio di Lecce, quindi, ha ampliato la dotazione del bando camerale “Le energie del Salento” facendola passare da 500.000 a 800.000 euro, per accogliere il maggior numero possibile di richieste da parte delle MPMI salentine.

“Di fronte all’impatto dei rincari energetici, il tessuto imprenditoriale del Salento è a rischio e per esso ci adoperiamo sia con riferimento al supporto nelle criticità sia con riferimento al rilancio ed alla crescita – ha proseguito il Presidente Vadrucci – Oltre al sostegno nell’impellenza, che ha richiesto interventi rapidi e solerti e che oggi, con un ulteriore sforzo, incrementiamo, non dobbiamo perdere di vista la traiettoria della crescita e del cambiamento; si possono limitare i risvolti negativi di situazioni complesse come quelle attuali anche cogliendo le opportunità offerte dalle trasformazioni green e digitale il cui percorso ci vede costantemente al fianco delle imprese.”

Anche i voucher del bando “Multimisura” sono stati ampiamente richiesti dalle imprese salentine, soprattutto quelli relativi all’Innovazione digitale e green ed alla formazione lavoro; in particolare, quest’ultima misura è stata particolarmente apprezzata ed ha anch’essa registrato un numero di domande ben superiore al plafond disponibile; anche in questo caso si attuerà un incremento della dotazione per sostenere economicamente un numero maggiore di domande di contributo correlato alle nuove assunzioni effettuate nel 2022 in provincia di Lecce.