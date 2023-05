Covid, rischio maggiore per chi non si è mai infettato o vaccinato secondo l’ISS. 293 nuovi casi in Puglia, 86 nel leccese

PUGLIA – Ci sarebbe un rischio maggiore per chi non si è mai infettato o vaccinato secondo l’Istituto Superiore di Sanità: gli studi sul Covid proseguono e vengono verificare tutta una serie di convinzioni. I maggiori di 12 anni sani non correrebbero alcun rischio. Ad ogni modo i numeri dei ricoverati e dei nuovi positivi restano sotto controllo anche oggi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Con 4.667 (ieri 5.075) test eseguiti e 293 (ieri 270) casi, l’indice dei positivi sale al 6,28% rispetto al 5,32% di ieri. Media ultimi due giorni 5,80%(precedente 5,40%).

Si registrano 5 decessi rispetto ai 3 di ieri.

Con 86 nuovi casi (ieri 56) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 106 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 225 a 216 (-9), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.586 a 15.495 (-91).

Dei 216 ricoverati, 205 (ieri 211, -6) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 14, -3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Provincia di Bari: 106 Provincia di Bat: 21 Provincia di Brindisi: 29 Provincia di Foggia: 21 Provincia di Lecce: 86 Provincia di Taranto: 26 Residenti fuori regione: 4 Provincia in definizione: 0