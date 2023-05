Carnevale di Gallipoli, tutto pronto per l’edizione “Cinèmatographe. Luci, Camera, Azione”

GALLIPOLI – Lo storico e amatissimo Carnevale di Gallipoli è pronto anche quest’anno a tagliare il nastro di una nuova edizione e a riempire la città bella di colori, musica e allegria. Dopo l’appuntamento primaverile del 2022, posticipato a causa del covid, la festa ritorna a svolgersi nelle sue date tradizionali: il 19, 21 e il 26 febbraio. Tre giorni intensi ricchi di eventi e spettacoli, tutti ispirati al mondo della settima arte, quella del cinema. “Cinématographe. Luci, Camera, Azione” è infatti il tema che è stato scelto quest’anno, per rendere omaggio al grande schermo non solo italiano, ma anche mondiale.

L’edizione 2023, organizzata dall’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Gallipoli con la collaborazione della Pro Loco, il patrocinio della Provincia di Lecce e il sostegno della Regione Puglia, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa itinerante presso il Castello di Gallipoli. A illustrare il programma sono stati il sindaco Stefano Minerva, il consigliere regionale Donato Metallo, l’assessore gallipolino al Turismo e allo Spettacolo Tony Piteo e Alberto Greco, direttore artistico della kermesse.

Link Sponsorizzato

Nel corso delle tre giornate, tra piogge di coriandoli e stelle filanti, i festeggiamenti dal centralissimo Corso Roma raggiungeranno il centro storico, con sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici, concerti, sbandieratori e percorsi dinamici di teatro, attirando, come sempre, tantissimi turisti.

Una speciale anteprima dedicata alla storia del Carnevale avrà luogo il 15 febbraio, alle ore 17.30, nel teatro comunale, dove si terrà il convegno dal titolo “Il Carnevale di Gallipoli: testimonianze e prospettive turistiche intorno ad un libro e ad una festa” tenuto da Alessandra Bray.

Link Sponsorizzato

Si parte ufficialmente domenica 19 febbraio alle ore 12 nel centro storico, tra piazza Duomo e la balconata della palazzina municipale, dove saranno presentati i regnanti del carnevale: Re Candallinu e Regina Mendula Riccia, che riceveranno dalle mani del sindaco le chiavi di Gallipoli e lo scettro del governo. Dopodiché un corteo storico si snoderà per le vie della città vecchia, accompagnato dal gruppo storico sbandieratori e musici “Rione Lama” da Oria. Ospiti d’eccezione per questa edizione saranno i componenti del corteo storico Murattiano Pro Loco – Città di Alezio con le loro illustri figure della casata Balsamo e della regale coppia di Gioacchino Murat e della sua consorte Carolina Bonaparte.

Il primo “corso mascherato” è in programma alle 14.30 su Corso Roma, con i suggestivi e spettacolari carri allegorici realizzati in cartapesta dalle maestranze locali e con i gruppi mascherati. Quest’anno i carri saranno dieci, cinque di prima categoria (quella dei carri più grandi) e cinque di seconda (quella dei carri più piccoli). Alle 20,30 ci si sposta poi in Piazza Tellini dove gli Avvocati divorzisti si esibiranno in concerto, portando sul palco grandi successi degli anni ’60,’70,’80.

Martedì 21 febbraio, alle ore 16.30, il centro storico ospiterà invece il corteo “La morte te lu Titoru”, incentrato sulla maschera tipica del carnevale gallipolino e curato dall’Azione Cattolica Cattedrale Sant’Agata.

Alle 18.30 prenderà poi il via il percorso teatrale performativo “Alla corte delle fole”, curato da POIEOFOLÀ Costruzioni Teatrali. Dal portale di palazzo Balsamo un corteo di artisti farà una vera e propria incursione in location come abitazioni private, luoghi di cultura, piazze e corti, interpretando le più celebri maschere della commedia dell’arte italiana.

Chiuderà il ricco programma di eventi la giornata di domenica 26 febbraio: a partire dalle 14.30 sfilerà il secondo “corso mascherato” e poi, a seguire, ci sarà la premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati a cura della giuria.

“Un programma accattivante – ha commentato l’Assessore Piteo – che saprà rallegrare indistintamente gli animi di tutti, grandi e piccini, tingendo con i vivaci colori della spensieratezza il caratteristico e melanconico grigiore invernale”.

1 of 9