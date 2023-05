Colonscopia, “agende chiuse: posti liberi solo a Foggia a settembre”. L’Asl: “Urgenze garantite”. Zullo: “Ho le prove dei ritardi”

PUGLIA – La sanità pugliese non versa in buone condizioni di salute, la situazione è peggiorata dopo la pandemia. L’opposizione in Consiglio regionale mette sul banco degli imputati il governo pugliese della sanità: “Il presidente Emiliano ieri in tv in tutte le salse era INDIGNATO per il DDL sull’autonomia differenziata perché non garantirebbe gli stessi servizi al Nord come al Sud – spiega il senatore Ignazio Zullo – Ma perché oggi, senza DDL, in Puglia sono garantiti? Assolutamente no, anzi! In tutta la ASL di Lecce (ospedali Lecce, Casarano, Copertino, Gallipoli) non è possibile prenotare in nessun modo una colonscopia, neppure se chi la richiede ha una prescrizione che ne ‘ordina’ l’urgenza, perché le agende sono CHIUSE. La prima prenotazione utile in PUGLIA, anche per un salentino, è per settembre 2023 ma a Foggia (circa 300 km di distanza). Questo significa che chi ha una patologia grave all’intestino, vale a dire che ha o potrebbe avere un tumore, o va a pagamento o perde tempo prezioso per la sua vita.

“Francamente eravamo abituati a sentir parlare di lunghe liste di attesa, ma di AGENDE CHIUSE, agli inizi di febbraio, mai! E il caso è così scandaloso che forse non basterebbe solo una denuncia politica, perché qui stiamo parlando di un diritto essenziale, qual è la salute, garantito dalla Costituzione e demandato alla Regione per l’organizzazione, che nel Salento, ma più generale in Puglia, viene NEGATO. Al presidente Emiliano dico solo: qui a essere INDIGNATI con te sono i pugliesi!”.

ASL LECCE REPLICA AL CONSIGLIERE REGIONALE ZULLO: “LE AGENDE COLON E GASTROSCOPIA NON SONO CHIUSE E VENGONO GARANTITE LE URGENZE”

In riferimento alla nota diramata dal Consigliere regionale Zullo sulle agende chiuse in ASL Lecce per la prenotazione della colonscopia, le autorità sanitarie leccesi precisano quanto segue:

“Le agende per la prenotazione di colonscopia e gastroscopia non sono chiuse e gli appuntamenti vengono fissati in base al codice di priorità indicato dal Medico di Medicina generale sulla prescrizione. Rispondiamo con dati alla mano: dovendo prenotare oggi una gastroscopia con priorità B avremmo disponibilità nel Po Fazzi, Po Copertino e Po Scorrano il 14 febbraio e nel Po Galatina il 15 febbraio. Dovendo prenotare oggi una gastroscopia con priorità D avremmo disponibilità nel Po Fazzi e nel Po Scorrano il 13 aprile e nel Po Galatina il 17 aprile.

Per una colonscopia con priorità B avremmo disponibilità nel Po Fazzi, Po Gallipoli, Po Scorrano e Po Copertino il 14 febbraio e nel Po Galatina il 15 febbraio; per una colonscopia con priorità D avremmo disponibilità nel Po Fazzi, Po Gallipoli, Po Scorrano il 13 aprile e nel Po Galatina il 17 aprile.

È utile ricordare al Consigliere Zullo e ai lettori che nella branca della gastroenterologia non è presente la prescrizione con codice U (urgenza) – perché in condizioni cliniche estremamente gravi il paziente viene ricoverato – ma solo codice B, D e P. Unica criticità rilevabile è nella prenotazione della colonscopia con codice P (programmabile) solitamente riferita a paziente sano: la prima disponibilità è nel luglio 2024 ma siamo al lavoro per l’implementazione delle agende.

Rispetto al passaggio della dichiarazione in cui il Consigliere afferma che “chi ha una patologia grave all’intestino, vale a dire che ha o potrebbe avere un tumore, o va a pagamento o perde tempo prezioso per la sua vita” cogliamo l’occasione per ricordare che per le patologie tumorali gastroenterologiche è anche a disposizione il C.Or.O, il Centro di Orientamento Oncologico Coro, la porta d’ingresso al percorso di cura oncologica per i pazienti con sospetta diagnosi e per pazienti con diagnosi già accertate che hanno bisogno di completare l’iter stadiativo necessario all’avvio della terapia (si allega locandina con sedi e contatti)”.

ZULLO: “HO LE PROVE DI QUANTO DENUNCIATO”

“Se l’ASL Lecce ha, a seguito della mia denuncia, aperto le agende per la colonscopia ed offerto la disponibilità effettuare la prestazione fin dal 14 febbraio ovviamente gioisco – replica il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, alla ASL di Lecce – Gioisco non certo per me ma per i pazienti. In ogni caso, la mia denuncia era documentata perché avevo raccolto il grido di una persona sofferente che mi ha trasmesso tutta la documentazione (allego anche foto). Stamattina 03 febbraio il sito di prenotazione per la prestazione in questione con soglia B riportava la seguente dicitura ‘non disponibile agende sature’. Se magicamente ora c’è disponibilità, il fatto diventa ancora più grave: c’era disponibilità per il 14 febbraio e si impediva l’effettuazione della prestazione. I vertici della sanità pugliese e dell’ASL LECCE dovrebbero trarre le conseguenze”.