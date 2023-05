Covid, nessuna regione a rischio secondo i dati ISS: contagi sempre in calo. 4 nella Rianimazione del DEA. 182 nuovi casi in Puglia, 48 nel leccese

PUGLIA – La curva del contagio cala sempre di più nella regione e nel leccese. Nella terapia intensiva Covid del Dea i pazienti leccesi ricoverati sono in 4, tutti anziani e con malattie pregresse. Il covid sembra sconfitto e anche in Cina (da dove è partito tutto) hanno annunciato la vittoria sul virus. Nelle terapie intensive giungono anziani generalmente affetti da altre gravi patologie: molto spesso il COVID-19 è la goccia che fa traboccare il vaso. Per tutti gli altri è una normale influenza. L’Istituto Superiore di Sanità annuncia il calo di attualmente positivi. Nel leccese la diminuzione di contagiati è costante, ma la verità potrebbe essere più semplice: non si fanno più i tamponi perché le sottovarianti infettano in maniera lieve e spesso non ci si accorge nemmeno di essere positivi. Gli ospedali hanno gestito bene la convivenza col virus.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.159 (ieri 4.943) test eseguiti e 182 (ieri 227) casi: l’indice dei positivi scende al 4,39% rispetto al 4,59% di ieri. Media ultimi due giorni 4,49% (precedente 4,32%)

Si registrano 5 decessi rispetto ai 2 di ieri.

Con 48 nuovi casi (ieri 52) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 68 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 141 a 127 (-14), mentre gli attualmente positivi scendono da 8.236 a 7.981 (-255).

Dei 127 ricoverati, 122 (ieri 137, -15) sono in area non critica, mentre 5 (ieri 4, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 68

Provincia di Bat: 9

Provincia di Brindisi: 17

Provincia di Foggia: 18

Provincia di Lecce: 48

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 0