Oggi la presentazione del libro “Era mio padre” di Claudia Saba

COPERTINO (Lecce) – Questa sera alle 18, ancora presso l’ex Convento delle Clarisse, in programma, dopo i saluti istituzionali del sindaco Sandrina Schito, dell’assessora al Turismo e alla cultura Maria Rosa Rizzo e del presidente del Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella” Mino Stefanelli, la presentazione del libro “Era mio padre” di Claudia Saba (editrice Laura Capone). Dialogherà con l’autrice il giornalista e scrittore Giuseppe Pascali, con voce narrante di Ivan Raganato. Conclusioni del governatore Lions Roberto Mastromattei. per iniziativa del Lions Club International Distretto 108 AB di Puglia, Lions Club e Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella” Una storia struggente e dolorosa di sopraffazione domestica, quella narrata da Saba, autobiografia di un’infanzia violata. L’autrice ha deciso di ripercorrere gli abusi subiti da bambina con la speranza di essere di aiuto a chi ha vissuto un’esperienza di dolore simile alla sua e, soprattutto, per testimoniare in prima persona che da una situazione di violenza domestica si può uscire, riscoprendosi anche più forti. Dal libro è stato tratto un cortometraggio “Dietro la porta”. La trasposizione cinematografica è scritta e diretta da Walter Croce e prodotta da Flaminia Film. In scena, tra gli altri protagonisti, gli attori Barbara De Rossi, Nadia Rinaldi e Fabrizio Giannini. Il cortometraggio è stato nell’autunno scorso presentato alla mostra del cinema a Venezia. Durante la serata si raccoglieranno fondi da destinare al Centro antiviolenza “Renata Fonte”.

