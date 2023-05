Elezioni a Lecce: il rebus del centrodestra, la possibile corsa solitaria del terzo polo e del Movimento 5 Stelle. L’incognita Puglia Popolare

LECCE – Ci sono molte forze politiche in una collocazione ancora poco chiara per le prossime elezioni leccesi. Le parole di Alessandro Delli Noci alla presentazione di “Lecce Città Pubblica”, ieri, quando ha chiesto di smetterla col gioco al massacro, sono state un segnale importante: chi vuole rompere l’unità di coalizione non avrà il supporto della maggioranza regionale e della sua area. I malumori manifestati nel tempo sono diversi, soprattutto tra i consiglieri Pd, ma anche tra i civici di Carlo Mignone e, di recente, si sono aggiunti anche i consiglieri Citraro e Borgia per la vicenda degli assessori che non si sono presentati nella commissione che avrebbe dovuto discutere dei ristori ai commercianti del mercato di Santa Rosa. La coalizione rischia di non essere più la stessa della grande vittoria di 4 anni fa: c’è un’ala centrista che potrebbe sfilarsi. Se pensiamo a Puglia Popolare, ad esempio, sappiamo che ci sarà lealtà fino alla fine del mandato, ma, dopo, tutto potrà succedere.

Dunque, i centristi guidati da Luigi Mazzei, con Valente e Dino Pagliaro, saranno con Salvemini fino a fine consiliatura, ma bisogna ricordare che il leader Cassano è referente dell’Udc, quindi nel centrodestra, con cui dovrebbe allearsi anche a Lecce. La futura alleanza dipende da una serie di circostanze. Anche se Puglia Popolare è tentata da un terzo polo moderato con l’Udc. Quell’area che Giorgio Pala sta cercando di costruire e amalgamare, anche se ancora flirta con il centrodestra. Poi, c’è Dario Stefano che potrebbe fare una lista alternativa a Salvemini, se il sindaco uscente non farà le primarie del centrosinistra e se insisterà nell’imporsi con un’autocandidatura. I rapporti sono difficili. La partita del centrodestra, invece, è tutta da giocare: si cercava un candidato autorevole come Pasca per unire tutti, ma sono rimasti in campo i nomi di Paolo Pagliaro, Adriana Poli Bortone e Ugo Lisi, che però potrebbero avere dei pericolosi nemici interni in grado di far scoppiare l’alleanza come anni fa, nella “notte dei lunghi coltelli” leccese. In quella coalizione non si spegne la rivalità tra Fitto e Marti, ex alleati strettissimi. Sarà necessario per il centrodestra trovare un candidato sindaco a cui non si opponga nessuno, a meno che non accada il miracolo dell’unità sui nomi che già circolano. Manca un anno, si lavora dietro le quinte e tutto può ancora succedere.