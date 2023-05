L’arte Onirica di Giovanni Strafella in arte GX in Mostra nell’Antico Monastero delle Clarisse

COPERTINO (Lecce) – Prima di entrare nella vecchia Chiesa-Convento delle Clarisse, siamo tra seicento e settecento, per visitare la mostra di Giovanni Strafella, in arte GX, che vi rimarrà sino alla metà di Maggio con orari: 9:30/13:00-18:00/20:00, converrebbe andare a leggersi qualche pagina di Sigismund Schlomo Freud, noto come Sigmend Freud, neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi, la più antica tra le correnti della psicologia dinamica o dare uno sguardo agli scritti di Carl Gustav Jung, Erik Erikson, Alfred Adler, Anna Freud, o a quelli ancora di Jung e Friedrich Nietzsche. Si , perché la pittura o meglio l’insieme dell’arte dell’artista copertinese, con studio e laboratorio in via Sicilia al civico 9, sfiora diversi continenti pittorici, decorativi e scenografici, passando dal pennello, alla scultura, alla composizione tecnica e all’arte sublime del collage che abbraccia tutti gli stili espressivi.

GX è simbolicamente ancestrale, primitivo nell’accezione migliore del termine, simbolico, astraconcreista, onirico e ad un tempo metaforico quanto iperrealista. Riflettiamo un attimo sui suoi lavori a forma di scala dove utilizza le famose pinze che servono per spandere la biancheria , che per lui divengono le famose foglie ungarettiane, pronte a narrare tutta la fragilità dell’Uomo nel suo attraversare in forma ascendete la scala del tempo, E poi i suoi lavori-totem che raccontano della preistoria degli esseri umani riscoperti nel loro albori che aprono lentamente le antiche porte della civiltà.

GX è pieno di questi lavori , basta ricordare “Homo Sapiens” ,”Evoluzione” o “La colpa di Caino” o meglio ancora “Altra Faccia della Luna”. E che dire dei suoi ovali che si atteggiano a misteriosi tamburi di guerre lontane e vicine. GX sa da dove viene l’uomo e lo racconta attraverso le tante impronte che la sua arte lancia sotto gli occhi del visitatore o dell’esperto d’arte. Una mostra degna di alta attenzione ed una considerazione massima per Strafella, che quasi invisibile ai più , produce nel tempo piccoli grandi capolavori pittorico-scultorici con la sua arte che incessante e sublime indaga sulle radici del tempo, della storia e dell’uomo!

