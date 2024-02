Stroncato da un malore mentre fa jogging, nulla da fare per un operatore Rai

PORTO CESAREO (Lecce) – Stroncato da un malore mentre faceva jogging dopo la diretta televisiva. Il dramma si è consumato ieri sera a Porto Cesareo, nei pressi di località “Scalo di Furno”, dove un operatore Rai originario della Campania (coordinatore tecnico dell’estera Ob31 di Napoli) è morto a seguito di un probabile infarto.

La vittima è il cinquantaduenne Pino Cannavale, originario di Vico Equense, in provincia di Napoli, che era giunto nel Salento per la diretta televisiva della santa messa, celebrata ieri mattina presso la Chiesa Madre di Guagnano.

Coordinatore della troupe della Rai (esterna di Napoli), per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare: quando i medici del 118 sono giunti sul posto, era ormai troppo tardi. La salma dello sfortunato lavoratore, sentito il parere del pubblico ministero di turno e accertate le cause naturali della morte, è stata restituita ai familiari.