Elezioni, De Giorgi incassa l’appoggio di Copertino Popolare, ma resta il rebus Lega. Centrosinistra unito su Leo, silenzio di Sangiorgi

COPERTINO – La situazione è ormai definita, mancano solo due forze politiche all’appello: la corsa è a tre, con Antonio Leo che rappresenta la sinistra, Vincenzo De Giorgi, con alleanze civiche e di centrodestra e Laura Alemanno, con una parte della destra, il sostegno di Pippi Mellone, e gruppi civici. La Lega non ha ancora scelto da che parte stare: non vorrebbe voltare le spalle al suo militante, il sindaco di Nardò, ma vorrebbe anche mantenere l’unità del centrodestra sostenendo De Giorgi, già supportato da Forza Italia e FdI. Intanto il Coordinamento Provinciale di Puglia Popolare ha ufficializzato: ha deciso all’unanimità di sostenere il candidato Sindaco Vincenzo De Giorgi alle prossime consultazioni amministrative di Copertino.

“Saremo in campo con la nostra lista Copertino Popolare a sostegno della persona che riteniamo più idonea per il rilancio della Città di Copertino. I nostri amici di comune ispirazione europeista e Popolare saranno impegnati ad affermare i principi di buon governo improntati sulla fattività e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini” – ha dichiarato Gigi Valente reggente provinciale di Puglia Popolare – Movimento fondato nel Salento da Luigi Mazzei, che unendo il movimentismo civico e Popolare spesso si è rivelato determinante in molte consultazioni amministrative a partire da Lecce. Resta ancora un rebus nel centrosinistra la posizione dell’ex candidato sindaco di Sebastiano Leo: il gruppo di “Nuovo inizio” (guidato da Salvatore Sangiorgi, ex candidato sindaco di Bene Comune, e Giuseppe Ingrosso) non ha dato il placet alla candidatura di Antonio Leo e ora resta in silenzio. È l’unica posizione irrisolta in un centrosinistra che si presenta unito dopo molti anni.