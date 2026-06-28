Ancora sangue sulle strade del Salento: un’altra vita spezzata tra Spongano e Poggiardo

SPONGANO (Lecce) – Ancora un dramma della strada nel Salento, questa volta lungo la strada provinciale 254, l’arteria che collega Spongano a Poggiardo.

La vittima, una donna profondamente stimata e attivamente impegnata nel tessuto sociale e civico della sua cittadina, si trovava alla guida della propria Mini Cooper.

Secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione della dinamica, l’auto procedeva lungo il rettilineo quando, per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, ha improvvisamente deviato la propria traiettoria, invadendo la corsia opposta.

Da quel momento, il mezzo sarebbe diventato ingovernabile. La vettura ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, catapultandosi nei campi adiacenti e ribaltandosi più volte su se stessa.

La forza dell’urto ha sbalzato la conducente fuori dall’abitacolo, proiettandola al suolo a diversi metri di distanza. Una caduta fatale che non le ha lasciato scampo, causandone il decesso sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente confluiti i carabinieri della stazione di Spongano, supportati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase.

Gli operatori si sono adoperati nei rilievi planimetrici necessari a fare luce sulle cause del tragico sbandamento, tra le quali non si escludono un colpo di sonno, una distrazione o un improvviso malore, e hanno gestito la viabilità locale, disponendo il blocco totale del traffico sul tratto interessato per circa due ore, il tempo strettamente necessario alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’autovettura è stata posta sotto sequestro penale per essere sottoposta a successivi accertamenti tecnici ed escludere eventuali guasti meccanici.

La salma della donna è stata invece trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove resta a disposizione della magistratura per le valutazioni medico-legali di rito.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità locale, che oggi ne ricorda con commozione la dedizione generosa, lo spessore umano e il costante impegno a favore della collettività.