Le previsioni meteo di domani 27 marzo 2024

Puglia – Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. Ampie schiarite dalla notte.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Nord con molte nuvole associate a piogge e temporali in movimento da ovest verso est. Neve in calo fino a 1000-1200 metri entro il pomeriggio. Migliora in serata con precipitazioni in graduale esaurimento.

AL CENTRO

Tempo instabile o perturbato al Centro sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole associate a piogge e temporali localmente anche intensi, specie su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in calo fino a 1300-1500 metri. Migliora dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino al Sud con locali piogge su Campania e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali specie sui settori Peninsulari. Tempo più asciutto dalla serata con precipitazioni in esaurimento.

Temperature minime in generale diminuzione e massime in rialzo su buona parte della Penisola.

www.centrometeoitaliano.it