RSA in alto mare. Aumenta la retribuzione del personale, senza adeguamenti tariffari. Perruggini: “Necessario aumento delle tariffe e ascolto”

PUGLIA – La questione del sistema di assistenza agli anziani non autosufficienti è ancora tutta da risolvere. La Puglia è indietro in questo settore rispetto a tante altre regioni, come la Lombardia, che sono intervenute prima di far collassare le RSA, già messe a dura prova dall’ondata pandemica. I costi per il funzionamento delle RSA (energia, materie prime e altro) sono alle stelle, aumentano le spese per il personale, che con le nuove normative e i nuovi accordi dev’essere maggiormente retribuito e assunto in numero più nutrito rispetto al passato. Il 26 gennaio 2024 è stato siglato un accordo tra AGCI – CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ – LEGA COOP, che riguarda una virtuosa rivisitazione degli istituti insiti nel Contratto nazionale di lavoro particolarmente dedicati all’incremento retributivo del personale dipendente delle Cooperative che alla stessa misura del personale dipendente di altri soggetti giuridici (Srl, Sas, Snc, Spa, Fondazioni, Associazioni, Istituti Religiosi).

Un sacrificio per i gestori delle strutture di assistenza che consente occupazione stabile a migliaia di lavoratori che assistono altrettanti pazienti anziani non autosufficienti, disabili, minori e numerose altre categorie in condizioni di disagio.

Antonio Perruggini, Presidente Associazione

di categoria Welfare A Levante, pur condividendo gli interventi a favore dei lavoratori, evidenzia un vulnus oggettivo derivante dal mancato adeguamento delle tariffe di assistenza da parte degli Enti Pubblici di riferimento (Regione e Comuni). “La nostra preoccupazione deriva proprio dal pericolo che con la decorrenza dell’accordo per l’aumento delle retribuzioni dei lavoratori si crei un corto circuito ove il lavoratore accede a più diritti retributivi condivisi tra rappresentanti delle parti datoriali firmatarie e sindacati mentre, contestualmente, ogni soggetto giuridico datore di lavoro si troverebbe nella impossibilità di riconoscere gli emolumenti previsti” – chiarisce Perruggini.

Le sorti dei lavoratori e dei datori di lavoro, infatti, in questo settore, sono inscindibilmente legate dal servizio pubblico che prestano e dalla necessaria contropartita che devono ricevere da parte degli enti preposti. “È una fattispecie da affrontare tempestivamente con gli enti pubblici di riferimento, ogni altra associazione di categoria di settore e le OO.SS. affinché al necessario aumento retributivo corrisponda un adeguato aumento delle tariffe di assistenza relativo alle strutture – spiega Perruggini – Diversamente, come si è detto, si entrerebbe in un sistema che alimenterebbe aspettative impossibili da realizzare. Pertanto si propone la convocazione di un incontro specifico affinché, come avvenuto in varie altre regioni italiane, siano date garanzie certe ai gestori che già fronteggiano gli enormi sacrifici derivanti dalla recente epoca ‘covid’, dall’aumento dei costi dell’energia e di ogni materiale di consumo a causa della situazione geo politica internazionale e che quindi in attesa dell’adeguamento delle tariffe che doveva realizzarsi già da vari anni or sono, allo stato non possono rischiare di affrontare ulteriori impegni finanziari seppur riferibili all’idea di migliorare le retribuzioni del personale dipendente, senza che dalla parte pubblica vi sia la concretezza di una visione globale del sistema di assistenza con la inevitabile esigenza dell’aumento delle tariffe dedicate ai vari settori”. Tutti i sindacati e le organizzazioni di categoria sono stati chiamati a sedersi intorno a un tavolo insieme alle istituzioni: non c’è più tempo da perdere!