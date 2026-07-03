Appuntamento imperdibile con Appia Summer Fest

AppiA Summer Fest 2026 torna domenica 12 luglio al Centro commerciale AppiAnticA

Tra musica, shopping fino a tarda notte e la comicità di Mandrake: la lunga notte di divertimento si accende con lo show del celebre comico brindisino, il DJ set di Ciccio Riccio, lo spettacolo “Bar Italia”. I negozi resteranno eccezionalmenteaperti fino alle 23:00.

MESAGNE – Domenica 12 luglio il Centro commerciale AppiAnticA di Mesagne si prepara a ospitare l’evento estivo più atteso dell’anno: AppiA Summer Fest 2026, un appuntamento pensato per offrire al pubblico un’esperienza memorabile, capace di fondere il grande intrattenimento dal vivo con il piacere dello shopping sotto le stelle.

Per l’occasione, il Centro commerciale prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 23:00, permettendo ai visitatori di approfittare di una notte di “shopping by night” ricca di promozioni esclusive, iniziative speciali all’interno dei punti vendita e un’atmosfera di festa unica. Il format dell’evento si preannuncia dinamico, travolgente e adatto a un pubblico di tutte le età. C’è grande attesa per l’attore comico Giuseppe “Mandrake” Ninno, fenomeno social e idolo del web, pronto a conquistare il pubblico con la sua travolgente ironia. Il ritmo della serata sarà scandito dal live e dal DJ set di Ciccio Riccio, radio ufficiale e media partner dell’iniziativa. E ancora: il divertimento continuerà con lo show “Bar Italia”, lo spettacolo dedicato ai più grandi successi della musica dance italiana.

Il simbolo della seconda edizione dell’AppiA Summer Fest sarà un esclusivo braccialetto luminoso. Il gadget verrà distribuito gratuitamente la sera dell’evento, ma per ottenerlo sarà necessario prenotarlo nei giorni precedenti tramite l’App ufficiale del Centro commerciale “AppiAnticA”, fino a esaurimento scorte. “L’AppiA Summer Fest non è solo un evento, ma un regalo che vogliamo fare al nostro territorio e ai nostri clienti”, dichiarano dalla Direzione del Centro commerciale. “Abbiamo unito la comicità di un talento straordinario come Mandrake alla grande musica, offrendo ai visitatori una notte speciale di svago, acquisti e socialità”. L’ingresso per assistere agli spettacoli serali è gratuito.