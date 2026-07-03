Lecce, “Flop bando vigili stagionali”. Rotundo: “Richiedere almeno 6 mesi di esperienza esclude troppe persone”

LECCE – La polizia locale attende da tempo i rinforzi estivi, ma il bando per l’assunzione dei vigili stagionali non ha raggiunto gli obiettivi previsti. “Avevamo evidenziato fin dalla pubblicazione del bando per l’assunzione di vigili stagionali come il requisito dell’esperienza lavorativa non potesse essere previsto quale condizione obbligatoria di accesso alla selezione, ma dovesse essere valutato esclusivamente come titolo utile all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo – spiega il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo – Il Comune ha invece riservato la partecipazione al concorso a chi avesse già maturato almeno sei mesi di servizio come agente di polizia locale, restringendo drasticamente la platea dei candidati. Una scelta che avevamo contestato subito come discriminatoria e penalizzante per i giovani e che, alla prova dei fatti, si è rivelata fallimentare.

L’obiettivo del bando, infatti, era quello di formare una graduatoria dalla quale attingere in base alle esigenze del Comando, invece si è riusciti a coprire appena sei dei dieci posti previsti per il servizio estivo. Altri Comuni della provincia, come Otranto e Gallipoli, ricorrono da anni ai vigili stagionali senza prevedere requisiti di accesso così restrittivi. Mi auguro che questa vicenda serva da lezione. I prossimi bandi dovranno essere aperti a tutti coloro che possiedono i requisiti per partecipare ai concorsi pubblici per agente di polizia locale, valorizzando l’esperienza come titolo di merito e non come barriera all’accesso”. L’assessore alla polizia municipale, Giancarlo Capoccia, aveva chiarito in commissione che era stato inserito il requisito dell’esperienza per evitare i lunghi tempi della formazione. In 10 anni, l’organico della polizia locale si è ridotto da 180 a 79 agenti: i rinforzi estivi sono fondamentali e il Comune di Lecce dovrà correre ai ripari velocemente.