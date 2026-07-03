Il generale Cadorna? “Un sanguinario”; “Un macellaio”. Condannata sindaca di Specchia. “Ho esercitato un mio diritto”

SPECCHIA (Lecce) – Il Generale d’Italia, Luigi Cadorna? “Un povero idiota”, “un sanguinario”, “un macellaio”, “un cattivissimo stratega” del tutto compatibile a figure come Hitler, Stalin, Jack lo Squartatore e financo al mostro di Firenze. Si chiude con una condanna al pagammento di una multa di 800 euro il processo a carico della sindaca di Specchia, Anna Laura Remigi, per diffamazione aggravata nei confronti del generale Luigi Cadorna, in prima linea sul fronte della Prima Guerra Mondiale.

La vicenda risale a quasi quattro anni addietro. Correva il 22 dicembre del 2022 e nel paese del sud Salento (inserito nel club dei 500 borghi più belli d’Italia) si svolgeva una cerimonia pubblica: accanto alla targa di intitolazione del generale (noto per aver diretto le operazioni del Regio Esercito nel corso della Prima guerra mondiale) venne affissa quella di Gino Strada, fondatore di Emergency, con l’intenzione di avviare l’iter per cambiare il nome della via. L’intervento della sindaca, molto attiva nel sociale e nella lotta contro l’illegalità in paese, si dimostrò duro e perentorio. Nei modi e nelle parole. Come, peraltro, nello stile dell’avvocata:

“Intestare una strada a Luigi Cadorna è atto abominevole – disse – così come abominevoli erano le sue decisioni, responsabile dell’esecuzione, diretta e indiretta, di decine di migliaia di soldati italiani stremati dalla fame, dal freddo, dalle malattie e da condizioni disumane, mandati a combattere come agnelli sacrificali, o decimati dagli stessi commilitoni costretti a sparare sugli amici. Al posto di Cadorna i posteri conosceranno Gino Strada, uomo di pace, medico volontario che, in zone di guerra, con i medici di Emergency, da lui stesso fondata, ha curato bambini, donne, anziani e soldati senza guardare in faccia nessuno”.

Il nipote di Cadorna, assistito dall’avvocato Andrea Tirondola, formalizzò una denuncia dando così il via agli accertamenti. A indagine conclusa, la pm della procura di Lecce, Erika Masetti, ritenne che quell’intervento si dovesse collocare nel perimetro del diritto critica e avanzò così richiesta di archiviazione. Orientamento che la giudice Elena Coppola non condivise: troppo offensive quelle parole, a suo parere, e dispose così l’imputazione coatta della sindaca. Un’istruttoria caratterizzata anche dalla presenza illustre dello storico torinese Alessandro Barbero, specializzato in Storia del Medioevo e in storia militare, in veste di testimone. Nella sua deposizione, stuzzicato dagli avvocati della difesa sul quesito se il generale si dovesse ritenere un “sanguinario”, lo studioso si limità a rilasciare una risposta salomonica: “Io penso che sanguinario sia chi gode dinanzi al versamento di sangue. Lui ne era indifferente”.

In un post la sindaca scrive: “Rispetto la sentenza consapevole che io non ho mai avuto intenzione di diffamare od offendere nessuno. Ringrazio i miei Avvocati Luigi Pastore e Paolo Spalluto per il lavoro e la vicinanza e quanti mi hanno manifestato la loro solidarietà ed il loro appoggio. Ringrazio il professore Alessandro Barbero per aver portato a mio favore la sua preziosa ed autorevole testimonianza. L’operazione di cambio di denominazione della strada continuerà lo stesso essendo questa questione processuale legata solo alla mia persona. Prepareremo l’appello convinta, come sono, della mia innocenza. Non è mia intenzione dimettermi da sindaco per un presunto reato d’opinione storica. Grazie a quanti comprenderanno”.