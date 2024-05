Maggio il mese delle rose, delle mamme, ma anche “Il Maggio dei libri” e Copertino si colora di libri

COPERTINO (Lecce) – Domani alle ore 10:00 in Piazza del Popolo a Copertino, presentazione del libro “Se non credi in te, chi lo farà” di Stefano Rossi, rivolto agli adolescenti. Il titolo del volume del dottor Rossi, Psicopedagogista tra i più noti in Italia. È tra i massimi esperti del Paese nel campo dell’educazione emotiva di bambini, adolescenti e genitori, è già tutto un programma. Un inconsueto omaggio ai romani che la sapevano e la sanno lunga, sintetizzato nel “Meliusabundarequamdeficere”. Adolescenti fragili, vittime di mille marchingegni creati dal mondo adulto o dalla cosidetta civiltà dei tempi che cambiano. Credere in se, munirsi di autostima, di coraggio di vivere. Ma chi può dare tutto ciò ad un ragazzo. Infinite sono divenute le lucciole, scambiate per lanterne. Tutto un mondo culturale di ieri ha chiuso i battenti. Le luci della ribalta sono divenuti i lounge bar, i cellulari, i tablet e tutta la ciurma diabolica che li accompagna. Oggi i nostri adolescenti potremmo accostarli ai poveri migranti che lasciano la loro vita in mare senza mai essere soccorsi veramente, e se il mare dei nostri ragazzi non sono le onde dei mari, il mare magnum in cui non di rado annegano ha ben altri nomi. Basta fare un giro nei luoghi deputati dove hanno convegno e lo spettacolo è semplicemente desolante. Il dottor Rossi su tutto questo bailamme saprà sicuramente inchiodare i nostri pensieri e ancor più inchiodare alle nostre responsabilità noi adulti, brutti sporchi e cattivi! E consenticelo di dire un grazie immenso alla professoressa Marirosa Rizzo che allunga in modo culturale esemplare una stagione di proposte iniziata da almeno due anni, regalandoci veri e propri camei di indimenticabile valore simbolico e sociale!

