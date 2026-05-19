L’almanacco di oggi 19 maggio

Il Santo del giorno: S. Celestino V papa. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu ciucciu porta la paja e le ciucciu se la ngaia. Significato: L’asino porta il mangiare e lo stesso se lo mangia.
– Sono nati in questo giorno
1890 Ho Chi Mihn
1939 Nancy Kwan
1946 Michele Placido
1967 Alexia
– Proverbio
Si vede il fine della nostra vita, ma non quello della nostra pazzia
– Accadde oggi
1906 viene inaugurato il tunnel ferroviario di Simplon che collega Italia e Svizzera
1991 accordo sulle frontiere tra Unione Sovietica e Cina
1994 a New York muore la ex first lady americana Jacqueline Kennedy-Onassis. 3 giorni fa era stata ricoverata per essere sottoposta ad una terapia anticancro. Aveva 64 anni
– Scoperte
1683 Antoni van Leeuwenhoek scopre i batteri