L’almanacco di oggi 19 maggio

Il Santo del giorno: S. Celestino V papa. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu ciucciu porta la paja e le ciucciu se la ngaia. Significato: L’asino porta il mangiare e lo stesso se lo mangia.

– Sono nati in questo giorno

1890 Ho Chi Mihn

1939 Nancy Kwan

1946 Michele Placido

1967 Alexia

– Proverbio

Si vede il fine della nostra vita, ma non quello della nostra pazzia

– Accadde oggi

1906 viene inaugurato il tunnel ferroviario di Simplon che collega Italia e Svizzera

1991 accordo sulle frontiere tra Unione Sovietica e Cina

1994 a New York muore la ex first lady americana Jacqueline Kennedy-Onassis. 3 giorni fa era stata ricoverata per essere sottoposta ad una terapia anticancro. Aveva 64 anni

– Scoperte

1683 Antoni van Leeuwenhoek scopre i batteri