Tutto pronto per la Festa Patronale di San Sebastiano a Racale

Anche quest’anno a Racale c’è grande fermento per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Sebastiano, che si terranno dal 30 al 31 maggio e dall’1 al 2 giugno 2026.

Tanti gli eventi civili e religiosi che si susseguiranno nel corso dei quattro giorni di festa.

Giovedì 28 maggio, alle ore 20.00 in Piazza San Sebastiano, si terrà il Concerto Spirituale “L’Amore più grande” per coro, organo e tromba, a cura del Coro dell’Arcidio­cesi di Otranto diretto dal M° don Biagio Mandorino.

Un momento di intensa spiritualità che aprirà idealmente i giorni dedicati al Santo Patrono.

Sabato 30 maggio, giorno della vigilia, alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa in Piazza San Sebastiano, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca.

A seguire, la solenne processione per le vie del paese. Durante e dopo la processione si esibirà il Grande Concerto Bandistico Città di Taviano, diretto dal Maestro Direttore Concertatore Daniele De Pascali.

Domenica 31 maggio i festeggiamenti proseguiranno con la tradizionale Fiera Mercato e con i concerti delle Bande:

• Città di Racale, diretta dal Maestro Direttore Concertatore Anna Ciaccia

• Città di Lecce, diretta dal Maestro Concertatore Giovanni Pellegrino

In serata, in Piazza San Sebastiano, si terrà “La Notte del Bolero”, con il Concerto Bandistico Città di Racale.

Alle ore 23.30, in Via Milano, spettacolo di fuochi pirotecnici a cura delle ditte Maggio Party Event & Fireworks di Tuglie e Pirotecnica Lieto Carmine di Visciano (NA).

Lunedì 1° giugno, in mattinata, si terranno la Fiera Mercato e il Concerto Bandistico della Banda Città di Racale, diretta dal Maestro Concertatore Anna Ciaccia.

In serata, appuntamento con il Live Tour 2026 di Antonio Amato, con ospiti Alessandra Caiulo, voce e solista della Notte della Taranta, e Ninfa Giannuzzi, figura centrale della Notte della Taranta dal 2000, accompagnati dal team di produzione Eventi Casciaro.

Martedì 2 giugno spettacolo con Malè in Tour – “Novanta per una Notte”, con Sandro Toffi, Marcello Danese, Roberto Lezzi, alla voce Marco Abati, Special Singer Federica Memmola e le ballerine del Malè.

Ospite della serata Haiducii, il ritmo venuto dall’Est, accompagnata dal team di produzione Eventi Life Spettacoli di Angela Alemanno.

Le luminarie della festa sono a cura della pluripremiata ditta De Cagna Luminarie di Maglie.

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà presente, come ogni anno, Radio Santu Cciau, che racconterà la festa in diretta sui propri canali social.

Nei giorni dei festeggiamenti, in Via Milano, sarà attivo il Grandioso Luna Park.

Un abbraccio fraterno a tutto il Comitato Festa San Sebastiano 2026:

Don Pasquale (Parroco e Presidente), Don Michele Busti (Vice Parroco), Don Franco Francioso (Collaboratore Parrocchiale), Russo Roberto (Presidente Delegato), Matteo Stamerra e Raffaele Negro (Vice Presidenti), Tommaso Pignari (Segretario), Francesco Serio e Giampiero De Vitis (Consiglieri), Angela Angelini, Biagina Manni, Francesca Ferraro, Mariastella Gaetani, Marta Troisi, Alessandro Cavalera, Cosimo Pasca, Cosimo Stamerra, Daniele Cacciatore, Daniele Fersini, Franco Nuzzo, Giuliano Inguscio, Italo Crespino, Luigi Errico, Luigi Gianfreda, Marco Troisi, Mario De Benedittis, Mario Reho, Paolo Gravili, Quintino Protopapa, Renato Russo, Sergio Ferrari (Collaboratori).

Squadra Portatori: Andrea Scorrano, Antonio Casto, Domenico Pindinello, Gianfranco Casto, Sebastiano Cacciatore.