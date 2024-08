San Cataldo, terzo appuntamento per “Sere di Agosto”: martedì 27 è di scena la Pizzica con l’Orchestra “La Notte della Taranta”

SAN CATALDO (LECCE) – Nella Marina di San Cataldo, alle 21.30, l’unplugged dell’Orchestra “La Notte della Taranta”. Ultimo appuntamento per “Sere di Agosto”, la rassegna musicale cofinanziata da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.

Al terzo live, con ingresso gratuito, protagonista sarà il ritmo travolgente della Pizzica. Martedì 27 agosto, infatti, nella suggestiva cornice della marina di San Cataldo, il lungomare Giovanni da Verrazzano si trasformerà in un palcoscenico unico per l’esibizione dell’Orchestra “La Notte della Taranta”. A partire dalle 21.30, l’orchestra offrirà al pubblico un concerto unplugged, un omaggio alla musica e alla danza tradizionale del Salento.

Il concerto di martedì rappresenta un momento speciale per gli amanti della Pizzica. L’Orchestra “La Notte della Taranta”, che da anni incarna lo spirito della tradizione musicale del Salento, presenterà una versione acustica dei brani più celebri. Gli arrangiamenti, curati per l’occasione in chiave unplugged, metteranno in risalto la purezza dei suoni e la profondità delle emozioni, offrendo al pubblico una nuova prospettiva su melodie e ritmi che fanno parte del patrimonio culturale del territorio.

San Cataldo, con il suo splendido scenario naturale e la brezza marina che accarezza il lungomare, sarà la cornice ideale per una serata all’insegna della musica e della danza. L’atmosfera intima e suggestiva del concerto creerà un momento di forte connessione tra gli artisti e il pubblico, regalando un’esperienza immersiva e coinvolgente che esalta il legame profondo tra territorio, tradizione e contemporaneità.