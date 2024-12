“Cartelle pazze” emesse dal Consorzio di Bonifica, il sindaco di Lecce incontra gli agricoltori

LECCE – Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha incontrato una delegazione del Coordinamento dei Movimenti Agricoli di Puglia, rappresentanti di numerosi cittadini, i quali hanno portato alla sua attenzione i gravi disagi derivanti dall’annosa questione delle cosiddette “cartelle pazze” emesse dal Consorzio di Bonifica. Oltre agli agricoltori, la vicenda coinvolge da tanti anni moltissimi residenti nel territorio, preoccupati dalle richieste di pagamento anomale e ingiustificate ricevute.

Tra i presenti all’incontro, il consigliere comunale e delegato sindacale di Nociglia, Luana Nutricato, l’avvocato Antonicelli di Palagianello (Taranto), Pino Brancasi dalla provincia di Brindisi, Antonio Chirico e altri rappresentanti delle realtà interessate.

La delegazione ha illustrato le difficoltà derivanti dalle cartelle emesse, sottolineando il disagio crescente non solo per il comparto agricolo ma per le intere comunità, che si vedono esposte a richieste di pagamento non supportate da servizi o interventi reali.