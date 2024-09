Emozioni In Corso: a Vernole l’Exquirimus International Chamber Orchestra per la promozione dell’imprenditoria enogastronomica locale e le realtà artistiche del territorio

VERNOLE (Lecce) – Da Domenico Modugno a Lucio Dalla, da Francesco De Gregori a Fabrizio De André: uno spettacolo unico in Puglia che unisce l’orchestra d’archi e il cantautorato italiano.

L’Exquirimus International Chamber Orchestra, diretta dalla Maestra Paola Vizzi, incontra i grandi della musica italiana domenica 29 Settembre 2024, alle ore 20, a Vernole nello storico Piazzale della Chiesa Maria Santissima della Visitazione. Emozioni In Corso è il nome dell’evento, legato ad un progetto della Pro Loco di Vernole “Livio De Carlo” che ha l’obiettivo di riscoprire la bellezza e le potenzialità del nostro patrimonio monumentale e insieme l’identità artistica di un territorio che da decenni regala al mondo musicisti di fama internazionale. Prima del concerto i soci della Pro Loco, in collaborazione con le aziende olivicole del territorio, accoglieranno i partecipanti con una degustazione di olio d’oliva, prodotto enogastronomico simbolo di una terra in sofferenza ma che continua a resistere grazie all’impegno e alla passione di chi lo produce.

“Unire insieme la promozione delle bellezze monumentali del proprio territorio, l’imprenditoria enogastronomica locale e le realtà artistiche, ancora meglio se costituite da giovani del territorio, ritengo sia il modo migliore per costruire una vetrina degna del nostro Salento – dichiara Antonio Marchello, presidente della Pro Loco di Vernole – L’iniziativa, in parte finanziata dalla Regione Puglia, è frutto di un progetto di promozione territoriale che la nostra associazione sta studiando da tempo e che nei prossimi mesi crescerà grazie ad un lavoro strutturato e frutto di una progettualità in cui i nostri soci credono fortemente”.