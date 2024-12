I.I.S.S. Galilei Costa Scarambone di Lecce tra le prime 3 scuole migliori del mondo grazie al progetto Mabasta contro il bullismo

LECCE – L’I.I.S.S. Galilei Costa Scarambone di Lecce si colloca tra le prime 3 scuole migliori del mondo grazie al progetto “MABASTA”, di cui si è parlato molto in questi anni. Il 13 giugno scorso l’iniziativa antibullismo ha permesso alla scuola leccese di superare la prima selezione e di essere inserita nella Top 10 “World’s Best School Prizes 2024” (https://t4.education/blog/worlds-best-school-prizes-2024-top-10-shortlists-revealed/. ) Il Premio “World’s Best School” è stato istituito dall’ organizzazione internazionale “T4 Education” (https://t4.education/worlds-best-school-prizes/).

“La Scuola quale massima agenzia formativa ed educativa, ha il dovere di ricorrere a tutti gli strumenti in suo possesso per favorire la crescita umana, culturale e sociale degli studenti, salvaguardandone la salute e il benessere – scrive la dirigente Gabriella Margiotta – Il principio basilare da cui parte qualsiasi azione educativa è, appunto, il “benessere” inteso come “stare bene”, “stare bene con se stessi e stare bene con gli altri”. Molteplici, infatti, sono le iniziative progettuali attivate dal nostro Istituto nell’ambito dell’Educazione alla Salute, che ingloba in sé anche qualsiasi azione contro il BULLISMO. Ed oggi con immenso piacere apprendiamo che è stato selezionato tra le 3 scuole migliori al mondo in termini di Salute e Benessere degli studenti per le attività ANTIBULLISMO, risultando nella Top 3 dei prestigiosi ‘World’s Best School Prizes 2024’ per la categoria ‘SupportingHealth Lives promosso appuntodall’organizzazione internazionale ‘T4 Education’.

La nostra è l’unica scuola italiana ad essere mai giunta nella Top 3, riteniamo quindi che possa rappresentare un grande orgoglio nazionale. Oltre all’ I.I.S.S. Galilei Costa Scarambone di Lecce, nella stessa categoria sono state selezionate la “Middleton International School” di Singapore e la “Avanti Schools Trust” di Londra.

La motivazione per cui la giuria internazionale ha scelto la nostra scuola risiede nel fatto che i nostri studenti hanno dato vita e conducono dal 2016 il progetto “MABASTA – Movimento Anti Bullismo Animato da STudentiAdolescenti”, movimento giovanile che lotta contro il bullismo ed il cyberbullismo. I ragazzi e le ragazze del Team Mabasta ogni anno visitano costantemente un gran numero di scuole in tutta Italia e, in modalità “peer-to-peer”, sensibilizzano e rendono proattivi i loro coetanei sui delicati temi della prevenzione e contrasto al bullismo”.