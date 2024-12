Sbarca ad Otranto l’unica tappa italiana dell’Hydrofly World Championship

OTRANTO (Lecce) – Fervono i preparativi in attesa dell’Hydrofly World Championship”, unica tappa italiana, in programma dal 27 al 29 settembre prossimi a Otranto. La spettacolare pratica sportiva acquatica sbarca nel Salento, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Asd Dinamica, in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica, con il sostegno dell’Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto. La tre giorni è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa a Palazzo Adorno alla presenza di Antonio Perrone, capo di gabinetto della Provincia di Lecce, con il segretario generale dell’Ente Angelo Caretto, Milena Maggio, delegata per la Puglia della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, presidente commissione moto d’acqua, Fabio De Paolis, assessore allo Sport del Comune di Santa Cesarea Terme e Stefano Panareo, presidente del Consiglio comunale di Otranto e delegato allo Sport. “Ospitare in contemporanea tutti questi eventi rappresenta una sinergia perfetta che metta in evidenza il meglio degli sport acquatici estremi – ha dichiarato Milena Maggio, delegata per la Puglia della Federazione Italiana Motonautica -. Da un lato l’emozione e la spettacolarità dell’hydrofly, dall’altro la potenza e la velocità delle moto d’acqua. Insieme offriranno un’esperienza completa ed adrenalinica, che catturerà l’attenzione di un pubblico variegato ed internazionale”. In occasione della manifestazione di caratura internazionale si sfideranno atleti provenienti da tutto il mondo, che gareggeranno per le categorie Pro Men, Pro Wowan e Senior. Contestualmente si svolgerà anche la tappa del campionato italiano match race ragazzi (12-18 anni) con gommoni. “È davvero un orgoglio per la Provincia di Lecce patrocinare un evento di questa portata, una disciplina sportiva giovane, ma altamente spettacolare – ha detto il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Antonio Perrone -. Sarà una vetrina di sport, che farà giungere nel Salento turisti, appassionati e media da ogni parte del mondo: occasione unica di promozione turistica per il nostro territorio”. La manifestazione sostiene, inoltre, la campagna di comunicazione “Allenati contro la violenza”, promossa dalla Regione Puglia, che intende sensibilizzare sulla prevenzione ed il contrasto alla violenza contro donne e minori, con le competizioni sportive che diventeranno teatro di una sinergia dinamica tra spot e valori sociali. Previste, anche, delle escursioni di mototerapia per ragazzi diversamente abili, che faranno escursioni su moto d’acqua, assisti da alcuni volontari. Parte delle quote di iscrizione al campionato, infine, saranno devolute a famiglie i cui figli sono affetti da patologia oncologica.