La Lecce narrata da Janet Ross

È sempre un piacere scorrere le pagine di “La terra di Manfredi”, l’opera di Janet Ross (1842-1927) che raccoglie le impressioni del suo viaggio compiuto in Puglia nella primavera del 1888.

Quel testo, dedicato al senatore manduriano Giacomo Lacaita, comparve in libreria, in lingua inglese, l’anno successivo, ma dovette attendere dieci anni per vedere la luce in Italia, a cura di Valdemaro Vecchi con l’ottima traduzione di Ida de Nicolò Capriati e le illustrazioni di Carlo Orsi, il pittore che accompagnò la Ross in Puglia.

Il testo sarà poi ripubblicato nel 1978 da Lorenzo Capone Editore, con il titolo ” La Puglia nell’Ottocento (La terra di Manfredi), a cura di Vittorio Zacchino.

La recente riedizione, del 2024, vede la presentazione di Maria Teresa Ciccarese che, a ragione, scrive: ” Chi leggerà queste trecento pagine della Ross lo farà tutto di un fiato appena aperta la prima pagina: vedrà tutto ciò che era la Puglia e che forse in gran parte, per tanti aspetti, non lo è più”.

Ma chi era Janet Ross, la donna capace di sfidare mille e più pregiudizi nel suo viaggio in Puglia ?

Janet Ann Duff Gordon era una donna inglese colta che parlava fluentemente il francese e il tedesco. Nel 1860 era andata in sposa a Henry Ross, un banchiere con interessi al Cairo. Lui aveva 40 anni e lei era di oltre venti più giovane.

Scrittrice e giornalista, romantica viaggiatrice dal carattere indomito, si interessava di storia e archeologia e amava il Sud, al pari di studiosi insigni come il Gregorovius e il Lenormant.

Era affascinata da Federico II e dalla figura del figlio naturale Manfredi. Raccolse le usanze, i racconti, i proverbi e si interrogò sui dialetti, di cui comprendeva ben poco ma avvertiva il forte fascino. L’esposizione storica dei tanti paesi visitati appariva affidabile e dedotta da eruditi municipalisti.

A proposito di Lecce, la Ross annotò:

“Fummo felicissimi di continuare il nostro viaggio per Lecce, la così detta ‘Firenze delle Puglie’, come viene chiamata nell’Italia meridionale. Avevo sentito dire parecchie volte: “Se vedete Lecce com’è ridente! Solo a pronunziarne il nome è un sorriso, ed i Leccesi sono cortesi e civili”; cose che trovai tutte vere.

Il nostro albergo ‘del Risorgimento’ era pulito e provvisto di ogni comfortable; la sola cosa di cui il padrone non arrivava a persuadersi era la colazione da noi richiesta alle nove della mattina, di uova lesse, pane, burro, latte e caffè. Pare che la cosa fosse così strana, che per essere serviti, eravamo obbligati ad aspettare ogni volta più di mezz’ora. (…)”.

Era una Puglia amata, quella percorsa e narrata da Janet Ross, ricca soprattutto di profonda umanità.

Non a caso osservava : “La terra di Puglia… le sue città tutte bianche e… quasi dall’aria orientale… un fascino straordinario.”

Memorabile l’incontro con l’anziano patriota Sigismondo Castromediano, al quale dedicò queste toccanti parole: “Non mi fa più meraviglia che il popolo di Lecce si scappelli, ogni qual volta la grande figura del Duca comparisce per le strade, appoggiato al braccio del suo segretario, giacché egli è quasi cieco. E non fa onore alla Italia ed al Governo Italiano, sapere che un tanto uomo passa gli ultimi giorni della sua vita nella miseria, dopo avere speso tutto il suo avere per la causa della patria e del suo Re”.