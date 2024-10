“Vergogna il parto in corridoio perché non funzionava l’ascensore”, ma l’Asl smentisce e anche l’interessata: “tutto è funzionante”

LECCE – Beatrice Celeste aveva tanta fretta di nascere che è venuta al mondo 4 minuti dopo che la madre ha varcato la soglia dell’ospedale. Sta facendo discutere la notizia della donna che ha partorito nel corridoio dell’ospedale: la vicenda è stata messa al centro della polemica politica contro la maggioranza anche in Regione Puglia. “C’è stato un tempo in cui si facevano i titoloni anche per il ritardo di un’ambulanza – attaccano i consiglieri regionali di FdI gruppo regionale di Fratelli d’Italia, capogruppo, Renato Perrini, e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Tommaso Scatigna e Tonia Spina) – Ieri una donna ha partorito per terra al “Vito Fazzi” di Lecce perché l’ascensore era rotto, ma è la situazione riguarderebbe tutti gli ascensori del nosocomio. Il presidente Emiliano non solo non si dimette, ma non chiede neppure scusa”.

In merito a notizie su un parto che sarebbe avvenuto ‘per terra’ al Vito Fazzi a causa di un guasto all’ascensore si smentisce quanto riportato e si precisa quanto segue: “La Signora (in allegato la foto) ha dichiarato che: ‘Non è assolutamente vero quello che è stato scritto. Avrei partorito comunque per terra o sulla barella. Abbiamo parcheggiato alle 8.24 e alle 8.28 ho partorito. Ringrazio tutti gli operatori che mi hanno assistito e a loro faccio i miei complimenti’.

“L’episodio a cui si fa riferimento si riferisce a un evento di buona sanità, un parto eccezionale a lieto fine, in cui non c’è alcuna correlazione tra il momentaneo guasto di un ascensore – che non è comunque stato raggiunto – e il parto avvenuto nel corridoio. Si è trattato di un parto precipitoso, terminato nella Sala operatoria del Reparto di Ostetricia e Ginecologia” ha dichiarato il Dott. Antonio Marzo, medico del Pronto Soccorso che ha assistito al parto, insieme al Dott. Angelo Lorusso.

Nel Vito Fazzi di Lecce sono al momento funzionanti 18 ascensori. “Spiace constatare come un articolo, che crea una ricostruzione fuorviante, screditi il lavoro quotidiano del sistema sanitario nazionale, creando diffidenza, paura e allarmismo” – concludono i responsabili.