Domani a Porto Cesareo “Farò di me… un porto di legalità” studenti e famiglie incontrano i Carabinieri del comando provinciale

PORTO CESAREO (Lecce) – “Farò di me… un porto di legalità – Orientarsi verso il futuro” è il titolo dell’incontro organizzato dall’Istituto Comprensivo di Porto Cesareo insieme ai Carabinieri del comando provinciale di Lecce, che si terrà Venerdì 29 novembre 2024, dalle ore 17 presso l’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado, in via Piccinni, a Porto Cesareo.

Dialogo, coscienza civile, legalità, rispetto delle regole per una società responsabile, al centro dell’incontro che ha un’alta valenza formativa, cui prenderanno parte i docenti e gli studenti dell’IC Porto Cesareo con le loro famiglie, ma anche docenti e studenti di alcune delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Lecce, Gallipoli, Nardò, Copertino e Galatone.

La serata è suddivisa in due momenti. I presenti incontreranno dapprima il Colonnello Donato D’Amato, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, che sarà anche intervistato dai piccoli studenti di Porto Cesareo, corsisti dei due pon di giornalismo “Giornalisti in Erba” e “Piccoli giornalisti Crescono”.

Seguirà, l’incontro info-dimostrativo, con i Carabinieri Artificieri-Antisabotaggio del Comando Provinciale di Lecce.

Sono previsti gli interventi di saluto del dirigente scolastico dell’IC Porto Cesareo, Stefano Macchia e della giornalista Fabiana Pacella, responsabile presidio Puglia Articolo21 che cura i due Pon dell’Ic.

ISTITUTI PARTECIPANTI (oltre all’IC Porto Cesareo)

1. IISS F CALASSO – LECCE

2. ISTITUTO “N. MOCCIA” – NARDÒ

3. LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI” – LECCE

4. LICEO SCIENTIFICO “DE GIORGI” – LECCE

5. LICEO STATALE “DON TONINO BELLO” – COPERTINO

6. LICEO ARTISTICO E COREUTICO “CIARDO-PELLEGRINO” – LECCE

7. IT “G. DELEDDA” – LECCE

8. LICEO “VIRGILIO-REDI” – LECCE

9. IISS “GALILEI COSTA SCARAMBONE” – LECCE

10. IISS “E. VANONI” – NARDÒ

11. IISS “A. VESPUCCI” – GALLIPOLI

12. IISS “PRESTA-COLUMELLA” – LECCE

13. IISS “E. FERMI” – LECCE

14. IISS “A. DE PACE” – LECCE

15. LICEO “GALILEO GALILEI” – NARDO’

16. IISS “MEDI” – GALATONE