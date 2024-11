Venerdì 29 novembre al via la rassegna Muse con Un giorno da Psychodonna di Rachele Bastreghi, Alessandro Baronciani e Mario Conte

Dopo l’anteprima di ottobre con il live di Daniele Pes, venerdì 29 e sabato 30 novembre a Lecce e Bari con Un giorno da Psychodonna di Rachele Bastreghi, Alessandro Baronciani e Mario Conte prende il via ufficialmente la terza edizione di Muse, rassegna di musica, teatro, danza e illustrazione. Dalle divinità della mitologia, al protagonismo femminile nella scena musicale contemporanea, anche quest’anno alcuni luoghi culturali e simbolici in giro per la Puglia accolgono le voci, i suoni e le immagini delle muse d’oggi. Fino al 28 dicembre a Bari, Lecce, Fasano, Noicattaro, Alberobello in programma la musica di Rachele Bastreghi, Carolina Bubbico con l’Orchestra della Magna Grecia e la Banda Talos, Chiara Civello feat. Nicola Conte, Rachele Andrioli & Coro a Coro, Coca Puma, Gaia Morelli, Laura Masotto, Nziria, Missy Dj, Lyl, Maelys, Angelica, Vipera, Fabiana Palladino, Lumen, Barbara Laneve, Magalí Sare, Manel Fortià, la danza di Elisa Barucchieri e ResExtensa, il teatro della Compagnia Licia Lanera e le illustrazioni della mostra Sister Resist. Muse è organizzata dall’associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia, le amministrazioni comunali coinvolte e in partenariato con numerose realtà pubbliche e private.

UN GIORNO DA PSYCHODONNA

Venerdì 29 alle Officine Cantelmo di Lecce e sabato 30 novembre all’Officina degli Esordi di Bari (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp | prevendite attive su ticketone.it), la rassegna ospiterà un doppio appuntamento con Un giorno da Psychodonna, concerto disegnato, nato dalle canzoni di Psychodonna, disco solista di Rachele Bastreghi, musicista, chanteuse e anima femminile dei Baustelle. Un’esibizione intima e trascinante per voce, piano ed elettronica nella quale una delle icone più riconosciute e ammalianti della scena pop-rock italiana suonerà dal vivo con il produttore, musicista e sound designer Mario Conte mentre il fumettista, illustratore, art director, grafico e musicista Alessandro Baronciani disegnerà in diretta. Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una “stanza tutta sua”, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo mondo possibile dopo il tramonto. La regia del suono è curata da Lorenzo Caperchi. Dopo il lungo e fortunato tour con i Baustelle, Rachele Bastreghi riprende il suo racconto solista: le sue canzoni si mescolano ad altri celebri brani, creando un luogo sospeso in cui dolcezza e rivoluzione convivono. In occasione di queste nuove date e, soprattutto, del ventennale della scomparsa di Giuni Russo, la cantante ha deciso di omaggiare una delle artiste che l’hanno maggiormente influenzata con la cover di “Crisi metropolitana”, brano del 1981 contenuto nell’album “Energie”, frutto della collaborazione con Franco Battiato. L’idea nasce durante la scrittura dell’EP “Marie” ma si concretizza poi in studio con Mario Conte durante la preparazione di questo nuovo tour, per ricordare e celebrare un’artista unica, per carattere, intuito e genuinità artistica, ad oggi forse troppo dimenticata. Sabato 30 novembre alle 18:30, prima del concerto all’Officina degli Esordi, in collaborazione con l’associazione culturale Spine, Baronciani presenterà il libro “Una storia a fumetti” (Bao), edizione ragionata della sua prima raccolta, costruita proprio partendo dai fumetti autoprodotti che lui spediva in tutta Italia più di vent’anni fa. Una vera masterclass di storytelling, raccontata con la libertà che solo un autore che ha tutto da dimostrare e nessun limite imposto si può permettere.

CAROLINA BUBBICO E CHIARA CIVELLO

Giovedì 5 dicembre alle 21:00 la rassegna proseguirà poi con un doppio appuntamento. Sul palco del Teatro Apollo di Lecce arriva Pangea, produzione speciale di Carolina Bubbico con l’Orchestra Magna Grecia diretta da Angelo Nigro, la Banda Talos, una sezione ritmica aggiuntiva formata da Pietro Pancella (basso elettrico) e Michele Santoleri (batteria e percussioni), e il coro Corolla, progetto ideato dalla stessa cantautrice, polistrumentista, compositrice, direttrice d’orchestra e docente con le studentesse e gli studenti delle classi di Canto Pop del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce. Il titolo evoca l’antico supercontinente che, prima di frammentarsi, racchiudeva tutte le terre emerse del nostro “Pianeta blu”. Un tempo in cui le diverse culture e tradizioni erano ancora unite, prima che l’evoluzione dei popoli le distinguesse. Con il suo inconfondibile approccio musicale, che da sempre sfida le convenzioni stilistiche, andando oltre le etichette per seguire il proprio istinto creativo, Carolina Bubbico si ispira a questo simbolo di connessione, volgendo lo sguardo ai luoghi d’incontro e di scambio tra tradizioni musicali provenienti da tutto il mondo. Sempre alle 21:00 al Multisala Showville di Bari invece Chiara Civello torna nel capoluogo pugliese per una tappa di “Canzoni – 10 years – Gold Tour”, spettacolo che celebra l’anniversario di “Canzoni”. Per questa data così speciale a dividere il palco con l’artista ci saranno Nicola Conte, storico produttore dell’album, e la band formata da Domenico Sanna (piano), Marco Acquarelli (chitarre), Ameen Saleem (contrabbasso) e Stefano Costanzo (batteria). Un’imperdibile occasione per ammirare il talento unico da interprete della cantante, compositrice e polistrumentista romana con un tuffo nel mare magnum della tradizione musicale italiana.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

L’Officina degli Esordi di Bari accoglierà alle 21:00 i live di Coca Puma e Gaia Morelli (sabato 7 dicembre), Nziria (venerdì 13 dicembre), Missy Dj e Lyl (sabato 21 dicembre), Angelica e Vipera (domenica 22 dicembre), Fabiana Palladino e Lumen con after party di Laneige (sabato 28 dicembre). Al Museo Archeologico di Egnazia a Fasano si esibiranno (ore 17:00) Laura Masotto (sabato 7 dicembre) e Maelys (sabato 21 dicembre); nella chiesa di Sant’Antonio ad Alberobello appuntamento con Magalí Sare e Manel Fortià (venerdì 20 dicembre – ore 21:00) mentre il Teatro Comunale di Noicattaro proporrà l’intensa esibizione di Rachele Andrioli & Coro a Coro (venerdì 27 dicembre – ore 21:00).

LE RESIDENZE ARTISTICHE

Anche quest’anno la musica si fonderà con altri linguaggi artistici in un progetto inedito che prevede due residenze artistiche. Il Teatro Comunale di Noicattaro ospiterà, infatti, Olivum e James, performance finali dei laboratori di danza con Elisa Barucchieri a cura della compagnia ResExtensa Dance Company (domenica 15 dicembre – ore 18:00) e di teatro a cura della Compagnia Licia Lanera (sabato 21 dicembre – ore 18:00).

LA MOSTRA

Dal 30 novembre al 28 dicembre l’Officina degli Esordi di Bari, in collaborazione con l’associazione culturale Spine, accoglierà anche la mostra Sister Resist, tratta dall’omonimo libro curato da Clarice Trombella (Beccogiallo), con illustrazioni dedicate a nove delle venti artiste che hanno fatto della musica uno strumento di lotta, di indipendenza e di resistenza. Il volume sarà presentato sabato 21 dicembre alle 19:30, sempre all’Officina degli Esordi.

LA RASSEGNA

Muse è organizzata dall’associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia, le amministrazioni comunali di Bari, Lecce, Fasano, Alberobello e in partenariato con Officina degli Esordi di Bari, Officine Cantelmo di Lecce, Museo Archeologico di Egnazia, Coolclub, Compagnia ResExtensa, Compagnia Licia Lanera, Distretto produttivo Puglia Creativa, I-Jazz, Italian Music Festival, Associazione Spine, Cooperativa Serapia, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Accademia di Belle Arti di Bari, IIS Agrario Alberghiero Basile Caramia – Gigante di Locorotondo e Alberobello, Chianche di Carta, i Presidi del libro di Alberobello, Macaranga.