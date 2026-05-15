Tre serate da sogno a Lecce per Lumina World

Tre serate da sogno a Lumina World: show immersivi, live music e performance di luce

Questa settimana la programmazione artistica di “LUMINA WORLD – Il Parco delle Meraviglie di Luce”, prevede tantissime sorprese oltre al percorso immersivo tra le Lanterne Giganti del mondo Aquarius.

Venerdì 15 nell’area live food la fanfara coinvolgente di Stella Band Serenade, le incursioni irriverenti del cantattore/menestrello P40 mentre nell’arena delle meraviglie il dance mapping show “ILLUSION 3D”, una performance che rompe il confine tra reale e digitale.

Sabato 16 nell’arena delle meraviglie il light show “Notti d’Oriente”, un mix di folklore luci e fuoco, mentre nell’area live food il Trio con Paola Liaci, Marco Rollo e Niky Corrado, un viaggio dalla musica pop italiana ed internazionale alla dance anni ’70/’90.

Domenica 17 nell’area live food il flash mob del musical “Faerieland” di Artistic Mind Production ed i FreeZap, celebre duo rock acustico, nell’arena delle meraviglie, invece, il visualshow “Il Canto della Sirena” un’esperienza poetica tra luce e mare, pensata per incantare il pubblico.

In tutte e tre le giornate, l’accoglienza a cura delle installazioni led interattive di XCube3D e le installazioni artigianali luminose di Parisi 1876, le videoproiezioni che illuminano la pietra, la grottadella Sirena, i gonfiabili con il truccabimbi per i più piccini, le incursioni di artisti di strada, la banchina dei sapori con l’offerta food e il lounge bar per un drink in relax.