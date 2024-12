Accordi di Coesione, 34 sindaci leccesi infuriati: “Chiediamo chiarezza: trattamento privilegiato per alcuni Comuni”

LECCE – La lettura dell’accordo di coesione siglato, venerdì 29 novembre scorso, tra Governo e Regione Puglia, ha fatto andare su tutte le furie i sindaci di 34 comuni della provincia di Lecce. I primi cittadini sentono puzza di bruciato: non si spiegano come mai non abbiano ricevuto un euro e lanciano accuse pesanti.

“Parrebbe che alcuni Comuni della Regione Puglia abbiano subito un trattamento privilegiato che sembra non rispondere a criteri di pubblico interesse – scrivono in un comunicato stampa –

Ed infatti, nonostante la concertazione su materie eminentemente strategiche, alcune realtà locali

politicamente ‘vicine’ all’ormai ex Ministro Raffaele Fitto hanno dichiarato, sulle proprie pagine

istituzionali, di aver ricevuto finanziamenti dei quali, però, non è dato conoscere le sottese procedure

comparative, di evidenza doverosamente pubblica, di selezione delle proposte progettuali.

Comprendiamo l’urgenza e la sacrosanta premura del Presidente Emiliano nel sottoscrivere questo Accordo

ma, al contempo, pretendiamo di conoscere le procedure ad evidenza pubblica sottese alla selezione dei

pochissimi progetti finanziati, che in provincia di Lecce si contano nell’ordine di una decina.

Chiediamo, altresì, di comprendere perché non siano state coinvolte le Aree Interne di Puglia, riconosciute come tali da leggi dello Stato e più titolate a beneficiare di fondi con negoziazione diretta.

Il compito delicato dei sindaci di barcamenarsi, con le esigue risorse strutturali degli apparati, tra bandi e

avvisi pubblici verrebbe vanificato, se non addirittura mortificato, nella misura in cui lo sviluppo del nostro

territorio venisse indirizzato a beneficio esclusivo di alcune realtà locali a svantaggio di altre e, soprattutto,

addirittura privando queste ultime della possibilità stessa di venire a conoscenza di misure agevolative.

Pertanto, crediamo che queste “mortificazioni” debbano ricevere risposte chiare dagli enti preposti a

garantire equità nella filiera istituzionale e nel pubblico interesse. Tanto dovevasi, per imprescindibili ragioni di verità, trasparenza e giustizia”.

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENTE ANCI PUGLIA FIORENZA PASCAZIO

“Ho raccolto le rimostranze della gran parte dei Sindaci pugliesi per le risultanze del riparto dei fondi FSC – spiega Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Puglia –

Spiace molto constatare che nei tavoli di partenariato, a cui l’ Anci Puglia ha partecipato, non sono stati

minimamente condivisi i parametri e le scelte degli interventi che oggi apprendiamo essere stati finanziati.

Chiediamo chiarezza e trasparenza rispetto alle decisioni assunte e di condividere un percorso per finanziare

le proposte progettuali escluse e che rientrano nelle finalità del fondo”.

L’ELENCO DEI COMUNI IN PROTESTA

SINDACO DI BAGNOLO – IRENE CHILLA

SINDACO DI TIGGIANO – GIACOMO CAZZATO

SINDACO DI RUFFANO – ANTONIO CAVALLO

SINDACO DI PATU’

– GABRIELE ABATERUSSO

SINDACO DI CORIGLIANO D’OTRANTO – DINA MANTI

SINDACO DI MORCIANO DI LEUCA – LORENZO RICCHIUTI

SINDACO DI MELPIGNANO – VALENTINA AVANTAGGIATO

SINDACO DI TAURISANO – LUIGI GUIDANO

SINDACO DI GIUGGIANELLO – LUCA BENEGIAMO

SINDACO DI TREPUZZI – GIUSEPPE TAURINO

SINDACO DI UGENTO – SALVATORE CHIGA

SINDACO DI RACALE – ANTONIO SALSETTI

SINDACO DI GALATONE – FLAVIO FILONI

SINDACO DI GUAGNANO – FRANCOIS IMPERIALE

SINDACO DI COLLEPASSO – LAURA MANTA

SINDACO DI NOVOLI – MARCO DE LUCA

SINDACO DI PARABITA – STEFANO PRETE

SINDACO DI CAMPI SALENTINA – ALFREDO FINA

SINDACO DI PRESICCE ACQUARICA – PAOLO RIZZO

SINDACO DI CASTRIGNANO DEI GRECI – ROBERTO CASALUCI

SINDACO DI SPECCHIA – ANNA LAURA REMIGI

SINDACO DI MELISSANO – ALESSANDRO CONTE

SINDACO DI SURBO – RONNY TRIO

SINDACO DI SAN DONATO – ALESSANDRO QUARTA

SINDACO DI CARMIANO – GIOVANNI ERROI

SINDACO DI SPONGANO – LUIGI RIZZELLO

SINDACO DI SALICE SALENTINO – COSIMO LEUZZI

SINDACO DI MARTANO – FABIO TARANTINO

SINDACO DI GIURDIGNANO – MONICA GRAVANTE

SINDACO DI CAPRARICA DI LECCE – PAOLO GRECO

SINDACO DI MONTESANO SALENTINO – GIUSEPPE MAGLIE

SINDACO DI NEVIANO – GIUSEPPE ANTONIO MIGHALI

SINDACO DI ARADEO – GIOVANNI MAURO

SINDACO DI ALLISTE – RENATO RIZZO.