Il Generale Ubaldo Del Monaco in visita a Lecce: un incontro con i Carabinieri e le istituzioni locali

LECCE – Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha recentemente effettuato una visita nella città di Lecce, dove ha avuto l’opportunità di incontrare i Carabinieri del Comando Provinciale. Accolto dal Colonnello Donato D’Amato, Comandante Provinciale e da altri Ufficiali, il Generale ha rivolto un saluto caloroso al personale, sottolineando l’importanza del loro impegno quotidiano nel controllo del territorio e nella lotta contro la criminalità.

Durante il suo intervento, il Generale Del Monaco ha messo in evidenza il ruolo essenziale di ogni Carabiniere e la funzione sociale dell’Arma, ribadendo la necessità di una formazione continuae di una professionalità sempre crescente. Ha insistito sull’importanza della collaborazione con le istituzioni locali e i cittadini, affermando che il dialogo e la presenza attiva sul territorio sono fondamentali per costruire un clima di sicurezza e prevenzione.

“È fondamentale mantenere alta l’attenzione e lavorare con passione”, ha dichiarato il Generale, evidenziando come anche piccoli gesti possano avere un grande impatto nella comunità. Un momento significativo della visita è stato l’incontro con Anna Nigro, nota pittrice che vive tra la Toscana e la Calabria, madre di un Carabiniere che fa servizio nel Salento, che ha voluto donare un quadro della Virgo Fidelis, già esposto presso la chiesa Santa Lucia di Lecce, in occasione della celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il Generale ha espresso gratitudine per questo dono e ha ribadito l’importanza di promuovere una sinergia tra i militari della Benemerita e le realtà locali.

In occasione della visita, il Generale ha voluto incontrare tutte le autorità di vertice della magistratura salentina ed il Prefetto di Lecce, Dr. Natalino Domenico Manno, con il quale ha affrontato le varie tematiche, anche relative alla sicurezza, riguardanti l’intera provincia.

Inoltre, la visita ha previsto tappe in due Comandi Stazione, San Cesario di Lecce e Monteroni, dimostrando ulteriormente l’impegno del Generale nel sostenere e valorizzare il lavoro dei Carabinieri sul territorio.

La visita del Generale Del Monaco rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami tra l’Arma dei Carabinieri, le istituzioni e la comunità locale, in un’ottica di sempre maggiore sicurezza e cooperazione.