Lecce: Baroni chiede Berisha

LECCE – La Lazio potrebbe non riuscire a portare in biancoceleste Fazzini (l’accordo con l’Empoli è in stand by per ragioni di natura economica: la società toscana chiede 16 milioni, la Lazio ne ha offerti 13). La squadra allenata dall’ex giallorosso Baroni ha necessità di un centrocampista di qualità e la società e gli occhi in questi giorni sarebbero puntanti proprio sul 2003 giallorosso Berisha (che la Lazio segue già da qualche settimana). Tuttavia Pantaleo Corvino ha già riferito quali sono i due giocatori con le valigie in mano; e cioè Sansone e Oudin. C’è però da comprendere quanto la Lazio sia disposta a offrire; la faccenda sarebbe delicata; considerato che Berisha (che probabilmente rientrerà per la trasferta sul campo dell’Empoli) rappresenta uno dei punti di riferimento per il Lecce di Giampaolo.