Assalto armato al supermercato prima della chiusura. Banditi in fuga col bottino

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Ancora una rapina nel Basso Salento, dove questa sera, intorno alle 20, nel mirino è finito il supermercato Coop di via Leonardo Da Vinci, a Presicce-Acquarica.

Ad agire, un gruppo composto da quattro uomini ha messo a segno un colpo in pochi minuti, riuscendo a fuggire con un bottino stimato attorno ai tremila euro.

Secondo una prima ricostruzione, tre dei componenti del commando sarebbero entrati all’interno dell’attività commerciale armati di pistola. Sotto la minaccia delle armi avrebbero costretto i due cassieri presenti a consegnare il denaro custodito nei registratori di cassa. L’azione si sarebbe svolta rapidamente, davanti ai clienti e al personale del supermercato, colti di sorpresa dall’irruzione.

Dopo essersi impossessati del denaro, i rapinatori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude che ad attenderli all’esterno ci fosse il quarto complice, pronto a garantire la fuga del gruppo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno eseguito i rilievi e avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato e dalle telecamere presenti nelle strade vicine, nella speranza di individuare elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.