Casa degli orrori scoperta in Salento: indagati padre, madre e nonno per abusi e violenze su due sorelline

SALENTO – Botte, ciocche di capelli tirate, telefonini sequestrati per interrompere qualsiasi comunicazione delle due figlie minorenni con il mondo esterno. Con la complicità della moglie che avrebbe persino minacciato le bambine, di neppure 12 anni, di ritrattare le accuse davanti ai carabinieri. In questa storia di ripetute prevaricazioni sarebbe coinvolto anche il nonno delle presunte vittime, accusato di violenza sessuale sulle stesse.

È una storia di violenze, traumi, e infanzia violata consumata in un ambiente familiare quella che arriva da un paese in provincia di Lecce. Per anni, le due ragazze avrebbero vissuto un incubo tra le pareti domestiche. In particolare a causa di un padre-padrone che in casa avrebbe sfruttato la silenziosa complicità della moglie. Così tra le mura di casa volavano calci, schiaffi, pugni, e sputi. Tanto che una delle due figlie avrebbe riportato dei lividi in faccia, lesioni sul naso e sul sopracciglio. A scuola avrebbe giustificato quei segni a compagni e insegnanti dicendo “di aver avuto un incidente in moto”.

Umiliazioni ripetute. Nelle carte dell’inchiesta, infatti, viene riportato un altro episodio emblematico: il padre le avrebbe tirato una grossa ciocca in corrispondenza della quale i capelli non le sarebbero più ricresciuti. In più, il padre-padrone teneva sotto controllo i dispositivi telefonici non condividendo la relazione che sempre la stesa figlia intratteneva con un ragazzo italo-tunisino proponendole – dopo aver visto alcune foto intime che si scambiava con il ragazzo – di “provare qualche esperienza sessuale con lui”.

Le violenze sarebbero state alimentate dalla presunta complicità della madre: una condotta emersa non appena una delle due ragazze decise di chiedere aiuto e sostegno a scuola, confidandosi con un’insegnante. “Mi aiuti, si metta in contatto con mia sorella, perché il mio telefonino è stato sequestrato”. La madre – ipotizzano gli inquirenti – sebbene fosse in una posizione di garanzia nei confronti delle figlie, non si sarebbe mai opposta alle violenze del marito senza mai proteggerle, né avrebbe deciso di interrompere la convivenza o di rivolgersi alla autorità a cui avrebbe negato tutti gli agiti del marito quando è stata sentita dai carabinieri il 28 febbraio scorso.

Anzi. Avrebbe esercitato pressioni su una delle due figlie a rilasciare false dichiarazioni ai carabinieri minacciandola che se non avesse ritrattato quanto già dichiarato le avrebbe sequestrato il telefono e staccato in casa la rete internet wi-fi per impedirle qualsiasi contatto con il mondo esterno. Sulla base di questi presupposti, nei confronti della donna viene contestata anche l’accusa di intralcio alla giustizia. La ragazzina, però, si è dimostrata irremovibile. E il 3 marzo si è presentata in caserma per formalizzare una denuncia nei confronti dei familiari.

Anche nei confronti del nonno finito sotto inchiesta per violenza sessuale. Dal 2022 fino a pochi mesi addietro, l’anziano – secondo l’ipotesi accusatoria – in occasione dei pranzi e delle cene domenicali in famiglia quando mancavano i genitori avrebbe abusato delle due nipotine minacciandole di non raccontare nulla perché “altrimenti sarebbe scoppiato un caos”. Nei giorni scorsi, le due minori sono comparse davanti a un giudice per l’incidente probatorio. Nel corso dell’ascolto protetto (serve per cristallizzare le accuse in attesa dell’inizio di un processo) hanno confermato le accuse messe nero su bianco in denuncia nei confronti dei genitori e del nonno. E, alla luce della gravità delle accuse, non è escluso che gli inquirenti possano spiccare una misura cautelare per i familiari delle bambine, assistiti dagli avvocati Silvio Verri, Silvia Ardito, Silvia Romano e Fabrizio Mangia. Le parti offese, invece, sono rappresentate dall’avvocato Giancarlo Zompì.