Studente di un liceo con 14 bombe a scuola. “Poteva essere una strage”, supera messa alla prova, reato estinto

LECCE – Per sei mesi ha rigato dritto. Impegnandosi in attività di volontariato aiutando il prossimo. E la sua dedizione è stata ripagata ottenendo l’estinzione del reato. Così uno studente di un liceo di Lecce, ora di 17 anni, arrestato nel novembre del 2024 per le 14 bombe nascoste in uno zaino e portate in classe “potenzialmente letali”, ha superato la messa alla prova: un istituto giuridico concesso ai più giovani per espiare la pena, mantenendo la fedina penale immacolata.

Il provvedimento è stato adottato dalla giudice del tribunale dei minori sulla scorta delle relazioni redatte dai servizi sociali che hanno valorizzato l’impegno dello studente, difeso dall’avvocato Luigi Covella, nelle attività sociali in cui è stato impegnato negli ultimi mesi.

Rimarrà così una parentesi senza strascichi giudiziari un episodio di cronaca che aveva scosso l’intero capoluogo salentino. Il giovane, all’epoca di appena 15 anni, la mattina del 31 ottobre 2024, si presentò a scuola con 14 bombe destinate alla vendita ad altri compagni in vista degli imminenti festeggiamenti di Halloween.

Gli ordigni erano stati nascosti in uno zaino che lo studente aveva poggiato sul banco. In classe. Tra il terrore e la paura generale. L’intervento dei carabinieri nel liceo si rivelò tanto tempestivo quanto efficace grazie a una segnalazione della dirigente della scuola.

I militari scovarono l’arsenale – che lo studente si era affrettato ad abbandonare in una busta della spesa – nel cortile attiguo all’ingresso secondario dell’edificio. Una situazione potenzialmente pericolosissima perché se anche una di quelle bombe rudimentali fosse esplosa avrebbe innescato una deflagrazione a catena dalle conseguenze gravissime per studenti e insegnanti. Complessivamente la polvere pirica assemblata per confezionare gli ordigni, infatti, si aggirava sul mezzo chilo.

Secondo le indagini, con la complicità di altri quattro ragazzi – tutti di buona famiglia e la cui posizione è stata stralciata – il 15enne aveva persino ultimato un contratto di vendita dietro il corrispettivo di una somma di denaro versato dagli acquirenti. Giorni dopo il sequestro, lo studente bombarolo finì in arresto e collocato in una comunità penale con le accuse di detenzione illegale di armi e di materiale esplosivo.

Un provvedimento – secondo gli inquirenti – resosi necessario per la gravità in sé del fatto, ma anche per il rischio di reiterazione, per il pericolo di fuga e d’inquinamento probatorio. E alla luce delle prove schiaccianti, era stato successivamente raggiunto da un decreto di giudizio immediato a cui aveva fatto seguito la richiesta di messa alla prova superata a pieni voti.

Sul caso è intervenuto Romano Pesavento, presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che ha espresso “profonda attenzione e viva preoccupazione” per la vicenda di Lecce. Pur prendendo atto dell’estinzione del reato dopo la messa alla prova e riconoscendo il valore educativo della giustizia minorile, Pesavento sottolinea che l’iter processuale non esaurisce le responsabilità educative.

“L’introduzione di materiale esplosivo a scuola — dichiara il presidente — non è solo una violazione normativa, ma una frattura del patto educativo”. L’episodio svela una ridotta percezione del rischio legata alle fragilità adolescenziali contemporanee. Per il CNDDU non basta agire nelle emergenze: serve superare la logica sanzionatoria per investire in una “seconda opportunità” e in strategie preventive. Da qui l’appello a istituzioni e famiglie per lanciare laboratori permanenti di cittadinanza empatica, educazione emotiva e percorsi immersivi sulla responsabilità collettiva.