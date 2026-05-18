Materiale pirotecnico in un sacco della spazzatura, singolare ritrovamento lungo la Provinciale

Torre Lapillo (Lecce) – Materiale pirotecnico confezionato e pronto all’uso, abbandonato in un sacco per la spazzatura.

Una singolare “scoperta”, quella fatta nel pomeriggio di oggi, a Torre Lapillo, lungo la strada provinciale 359.

Il materiale ritrovato è composto prevalentemente da polvere flash, risulta facilmente attivabile e presenta elevata capacità offensiva, con conseguente pericolosità in caso di detenzione o uso improprio.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale Carabinieri di Lecce, che hanno provveduto al recupero, alla classificazione e alla successiva messa in sicurezza del materiale rinvenuto.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza dei manufatti e per chiarire le modalità dell’abbandono.