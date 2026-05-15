Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Tempo instabile o perturbato su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche di forte intensità. Migliora dalla serata con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve su Alpi e Appennino oltre i 1300-1500 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge al Nord-Est e settori adriatici, variabilità asciutta altrove salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Quota neve in rialzo verso i 1600-1700 metri. In serata e in nottata atteso un generale miglioramento con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni Adriatiche e su Umbria e Toscana, locali schiarite sulle coste Tirreniche. In serata e nella notte atteso un generale miglioramento con schiarite su tutte le regioni

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali; deboli piogge sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora residue piogge sparse sulle regioni peninsulari, sole prevalente sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata atteso un generale miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna. Massime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud.

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