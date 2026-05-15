Spaccio di droga vicino alla scuola “Olivetti”: arrestato dopo una colluttazione con i carabinieri

LECCE – La paura dei genitori per un presunto giro di droga vicino alle scuole e poi l’arresto. È quanto accaduto a Lecce, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno fermato un 52enne di Cavallino, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando provinciale nelle aree maggiormente frequentate dagli studenti, anche a seguito delle segnalazioni arrivate da alcuni genitori preoccupati per una presunta attività di spaccio nei pressi degli istituti scolastici.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe stato individuato nei pressi dell’Istituto tecnico commerciale “A. Olivetti” mentre cercava di occultare un involucro estratto dalla tasca dei pantaloni. Invitato a consegnarlo, avrebbe prima negato di avere droga con sé e poi tentato di allontanarsi.

Ne sarebbe nata una breve colluttazione durante la quale il 52enne avrebbe colpito i carabinieri con calci e gomitate nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Bloccato dai militari, è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe consentito di sequestrare tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lievi le lesioni riportate dai carabinieri intervenuti, medicati al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.