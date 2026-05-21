Boncuri, riaperti i termini per l’accoglienza dei braccianti: adesioni entro il 1° giugno

NARDÒ (Lecce) – Riaperti i termini dell’avviso pubblico dedicato all’accoglienza dei lavoratori stagionali nella foresteria regionale di Boncuri. L’amministrazione comunale di Nardò ha deciso di prorogare la scadenza, inizialmente prevista per ieri, al fine di favorire una più ampia partecipazione delle imprese agricole del territorio. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 1° giugno 2026.

L’iniziativa punta a rafforzare il modello di accoglienza destinato ai braccianti stagionali impiegati durante la stagione estiva, garantendo condizioni dignitose di ospitalità, tutela sociale e regolarità lavorativa. La foresteria di Boncuri rappresenta infatti uno strumento di supporto al comparto agricolo locale e di contrasto al lavoro irregolare.

L’avviso è rivolto alle aziende agricole disponibili ad assumere con regolare contratto lavoratori stagionali stranieri, in possesso di permesso di soggiorno ma privi di domicilio. Le imprese aderenti potranno consentire ai lavoratori l’accesso alla foresteria comunale e ai servizi territoriali messi a disposizione dal Comune di Nardò e dalla Regione Puglia.

Alle aziende è richiesta una compartecipazione ai costi di gestione della struttura attraverso la cosiddetta “Dote di integrazione sociale e alloggiativa” (DISA), pari a 100 euro mensili per ogni lavoratore impiegato, equivalenti a 25 euro settimanali.

La quota comprende numerosi servizi: accesso alla foresteria, check-up socio-sanitario all’ingresso, visite mediche obbligatorie, pasti giornalieri, orientamento lavorativo, supporto amministrativo, eventuale trasporto e accompagnamento ai servizi territoriali. Previsti anche percorsi di profilazione e selezione del personale in collaborazione con ARPAL Puglia, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Le aziende potranno aderire indicando direttamente i nominativi dei lavoratori da assumere oppure richiedendo il servizio di selezione e profilazione del personale. L’accesso alla foresteria sarà garantito prioritariamente ai lavoratori delle imprese che avranno aderito al protocollo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione delle domande e alle condizioni previste dall’avviso sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Nardò: avviso pubblico completo.