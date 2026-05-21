Venerdì 22 maggio Mauro Covacich e Teresa Ciabatti per il festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

SPECCHIA (Lecce) – Sino a domenica 24 maggio a Specchia prosegue la dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. In collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Liquore Strega e BPER Banca, il festival ospita l’ormai tradizionale tappa salentina dello Strega Tour, che porta in giro per l’Italia le autrici e gli autori candidati all’ottantesima edizione del più celebre premio letterario italiano. Dopo la giornata inaugurale di giovedì 21, venerdì 22 maggio il programma riprenderà alle 19:00 nell’atrio di Palazzo Risolo con Mauro Covacich. Intervistato da Carlo Ciardo e Cecilia Toma, l’autore triestino presenterà Lina e il sasso (La nave di Teseo), favola moderna sui sentimenti, le fragilità familiari e le combinazioni imprevedibili che possono riscrivere le nostre vite. Lina ha nove anni, è diversa dai suoi compagni di scuola ed è capace di accendere il cosmo intorno a sé. Sua madre Elena, dopo la separazione dall’ex marito, la cresce nella periferia di Roma insieme a Max, scrittore in crisi che si affeziona alla bambina e impara a difenderla dalle cattiverie del mondo. Intorno a loro si muove Carlotta, ex compagna di Max, divisa tra la carriera di intervistatrice colta e una vita parallela di incontri notturni. In questo equilibrio instabile, ogni piccolo accadimento può generare un terremoto. Covacich costruisce un romanzo preciso e luminoso, rischiarato dalla presenza di una bambina la cui luce brilla, acceca e colpisce. Alle 20:00 spazio a Teresa Ciabatti che, in dialogo con Luciano De Francesco e Jessica Niglio, parlerà di Donnaregina (Mondadori), romanzo che mette al centro il confronto inatteso tra una scrittrice e un boss camorrista, tra colpa, affetti, memoria e vulnerabilità. Chi è davvero ‘o Nasone, accusato di rapina a mano armata, associazione mafiosa e 182 omicidi commessi e commissionati? Se lo chiede la scrittrice a cui un giornale affida l’incarico di intervistarlo. Lei, che di criminalità non sa nulla e si è sempre occupata di adolescenti, cantanti e personaggi dello spettacolo, entra così in un mondo lontanissimo dal proprio. Eppure, quando il boss inizia a parlare, qualcosa cambia: dietro la violenza affiorano nostalgie, rapporti familiari, donne perdute, amici morti, figli irraggiungibili. Il confronto, sempre attraversato dalla diffidenza, diventa un viaggio tra ricordi, confessioni e proiezioni, fino a trasformarsi in uno specchio doloroso per la protagonista e per il rapporto con sua figlia. Dalle 17:30 — info e prenotazioni 3803499422 — con A passo di Strega saranno proposte visite guidate nel borgo , in collaborazione con la locale Pro Loco, impreziosite dalle letture dei romanzi ospiti, interpretate dalle allieve e dagli allievi del workshop A piena voce, condotto da Michela Leopizzi nell’ambito del progetto Saper leggere, saper ascoltare, finanziato dal Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico Ad alta voce 2024. Dedicato al tema “Mentre tutto brucia” e accompagnato dall’illustrazione di Marco Cazzato, il festival Armonia è organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano — fresca vincitrice del premio “Straordinaria” dell’Associazione Librai Italiani di Confcommercio — e dall’associazione NarrAzioni, con la collaborazione di Mario Desiati e il contributo del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e dei Comuni di Specchia, Alessano e Castrignano del Capo.

Sabato 23 maggio, sempre nell’atrio di Palazzo Risolo, alle 19:00 Nadeesha Uyangoda con Acqua sporca (Einaudi), storia familiare tra Italia e Sri Lanka, migrazione, ritorni e radici spezzate, affiancata da Michela Santoro e Sandra Stefanizzi. Alle 20:00 Alcide Pierantozzi entrerà dentro Lo sbilico (Einaudi), romanzo bruciante sul disagio psichico, la solitudine e il tentativo di salvarsi attraverso le parole, con Rossano Astremo e Valeria Bisanti. Domenica 24 maggio, alle 11:00, nella sala conferenze di Palazzo Risolo, Christian Raimo con L’invenzione del colore (La nave di Teseo), indagine familiare e industriale tra memoria, cinema e Technicolor, stimolato dalle domande di Rossano Astremo e Matteo D’Amico. In serata, nella Chiesa dei Francescani Neri, si partirà alle 19:00 con Vedove di Camus di Elena Rui (L’Orma), dedicato alle donne legate ad Albert Camus, con Anna Maria Mangia e Valeria Nicoletti. Alle 20:00 Matteo Nucci presenterà Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), romanzo sulla vita del filosofo tra eros, giustizia e conoscenza, con Maila Cavaliere e Luca Nolasco. Alle 21:00 la chiusura sarà affidata a Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi), gioco narrativo feroce e divertente sul tempo, la morte e le cene di classe, in dialogo con Dario Goffredo ed Elisabetta Liguori.

Premio Calvino

Sabato 27 e domenica 28 giugno l’atrio e le sale di Palazzo Comi a Lucugnano accoglieranno le due serate dedicate al Premio Calvino. Armonia riserva uno dei suoi nuclei più riconoscibili allo storico osservatorio sulle nuove scritture, luogo privilegiato di attenzione verso la narrativa emergente. Il Festival ospita tradizionalmente la prima presentazione pubblica del romanzo vincitore, subito dopo la proclamazione prevista quest’anno per il 9 giugno, confermando una vocazione di scouting letterario coltivata fin dalle origini, con la volontà di intercettare nuove voci e accompagnarne l’incontro con lettrici e lettori. Tra le ospiti delle serate ci saranno anche Maria Pia Veladiano, Premio Calvino 2010, e Beatrice Salvioni, Premio Calvino racconti 2021. Si rinnova inoltre la collaborazione con L’Indice dei Libri del Mese, storica rivista torinese di critica e approfondimento culturale, oggi al centro di un progetto di rilancio orientato a rafforzare il dialogo con il pubblico. Il festival letterario non è solo un’occasione di incontro, ma il momento culminante di un lavoro di promozione della lettura che l’associazione, la libreria e la loro rete portano avanti durante tutto l’anno attraverso scuole, gruppi di lettura, laboratori, incontri e percorsi rivolti a lettrici e lettori di tutte le generazioni. In quest’ottica rientra l’evento di sabato 27 giugno a sempre Lucugnano che prevede l’avvio del percorso partecipato di scrittura del Patto per la Lettura della Regione Puglia, con il coordinamento di NarrAzioni e la partecipazione dei Patti per la lettura regionali.

Discorsi Mediterranei

Domenica 12 luglio, a Santa Maria di Leuca, nell’ambito di Discorsi Mediterranei, è in programma un incontro speciale con Ilan Pappé, docente di Storia all’Istituto di studi arabi e islamici e direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina all’Università di Exeter.

Armonia OFF e altri appuntamenti

Domenica 26 luglio il vincitore del Premio Strega 2026 sarà a Lecce. Tra luglio e agosto, inoltre, Armonia Off proporrà altre presentazioni e incontri tra Alessano e Castrignano del Capo con Chiara Tagliaferri, Cinzia Cognetti, Francesca Giannone e altri ospiti. Dal 2 al 4 ottobre, a Santa Maria di Leuca, si terrà Pitch on the Beach, un nuovo format dedicato allo scouting e al confronto intorno alle voci femminili della narrativa. Pensato come spazio di ascolto, presentazione e dialogo attorno alla scrittura emergente, il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’associazione Matera Letterature e l’agenzia Grandi & Associati. Sempre a ottobre, in data da definire, l’Agorà del Consiglio regionale della Puglia ospiterà un incontro con uno dei protagonisti del Premio Strega 2026 e la mostra di Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro, ulteriore occasione per intrecciare letteratura, arti visive, editoria e promozione della lettura.

Ingresso libero